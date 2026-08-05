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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بحوزته سلاح و16طلقة.. اعتقال شخص كان يتجوّل في ملعب ترامب للجولف في كاليفورنيا

الخدمة السرية
الخدمة السرية
القسم الخارجي

أعلنت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، في بيان لها أمس الثلاثاء، عن إلقاء القبض على رجل مسلح يوم الأحد خارج نادي ترامب الوطني للجولف في جنوب كاليفورنيا، بعد أن أبلغ عملاء فيدراليون عن شخص مشبوه يتجول في المكان.

وأفاد مصدر فيدرالي لشبكة CNN أن جهاز الخدمة السرية يحقق فيما إذا كان هذا الشخص يشكل تهديدًا للرئيس دونالد ترامب.

وكان المصدر قد صرح سابقًا لشبكة CNN بأنه لا توجد أي مؤشرات حالية على أن الشخص كان يخطط لهجوم على الرئيس، لكنه أشار إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا.

وكان ترامب على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس ون) في طريقه إلى كاليفورنيا عندما أعلن رجال الشرطة عن إلقاء القبض عليه. ومن المقرر أن يحضر ترامب عشاءً للجنة الوطنية الجمهورية في ملعب غولف رانشو بالوس فيرديس التابع له مساء الثلاثاء.

وحدّد رجال الشرطة هوية الرجل بأنه جانين جون تايل، البالغ من العمر 38 عامًا، من داوني، والذي قالوا إنه يخضع أيضًا للتحقيق من قبل قسم شرطة إل سيغوندو في قضية سرقة.

كاليفورنيا ملعب الجولف نادي ترامب الوطني للجولف الخدمة السرية

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