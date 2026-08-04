تحصيل حاصل... مواجهة بين منتخب مصر للكرة النسائية ونيجيريا

يستعد منتخب مصر لكرة القدم النسائية لمواجهة نيجيريا فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب

وتنطلق المباراة غدا الاربعاء في تمام الساعه الحاديه عشر مساء بتوقيت القاهرة

وتلقي منتخب مصر هزيمة قاسيه فى أولى مبارياته ب أمام نظيره الزامبى بسداسية نظيفة، قبل أن يواصل إخفاقه فى مباراته الثانية أمام منتخب مالاوى حيث خسر بنتيجة 3-1 ليودع منتخب مصر لكرة القدم النسائية البطولة رسميًا

وتعد مواجهة نيجيريا بمثابة تحصيل حاصل، إذ يسعى المنتخب بقيادة مديره الفنى محمد كمال إلى حفظ ماء الوجه وتحقيق نتيجة إيجابية، رغم صعوبة المهمة أمام المنتخب النيجيرى، الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية للسيدات