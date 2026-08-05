اليوم .. الأهلي يُواجه بترول أسيوط وديًا استعدادًا للموسم الجديد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة ودية أمام بترول أسيوط، ضمن البرنامج التحضيري الذي يخوضه الفريق استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة إلى استغلال المباراة في رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب تجربة عدد من الأفكار الخططية والتكتيكية، قبل استكمال المرحلة المقبلة من فترة الإعداد التي تتضمن معسكرًا في إسبانيا.

وحقق الأهلي نتائج قوية في مبارياته الودية السابقة، بعدما افتتح استعداداته بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، ثم واصل عروضه المميزة بانتصار كبير على لافيينا بنتيجة 7-1، في ثاني تجاربه الودية.

موعد مباراة الأهلي الودية وبترول أسيوط

تنطلق مباراة الأهلي وبترول أسيوط الودية اليوم الأربعاء 5 أغسطس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي الودية

ولم تعلن أي جهة حتى الآن عن نقل المباراة تلفزيونيًا، على أن يتم الكشف عن أي مستجدات حال الإعلان رسميًا عن إذاعتها.