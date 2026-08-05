الأرض بتتحرّك .. زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب جزر مالوكو في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر قاع بحر مولوكا، على بُعد 127 كيلومترًا شمال غرب مدينة تيرنات بإندونيسيا.

وسجّلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الزلزال على عمق 35 كيلومترًا، عند الإحداثيات 1.507° شمالًا، 126.486° شرقًا. وبلغت شدة الهزة الأرضية الدرجة الرابعة في أجزاء من المنطقة المحيطة.

يُحتمل أن يكون هذا الزلزال جزءًا من سلسلة الهزات الارتدادية المستمرة التي أعقبت الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة غرب شمال غرب تيرنات في 1 أبريل 2026.

وتقع إندونيسيا ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادئ، حيث تتصادم الصفائح التكتونية مُسببةً نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا.

في يونيو، تسبب زلزال بقوة 6.5 درجة في إلحاق أضرار بالمباني في غرب جزيرة سومطرة، وشعر به سكان أجزاء من سنغافورة وشبه جزيرة ماليزيا شمالًا.

في 26 ديسمبر 2004، ضرب زلزال بقوة 9.1 درجة الساحل الشرقي لسومطرة، مُسببًا تسونامي أودى بحياة نحو 230 ألف شخص، حيث اجتاح سواحل سريلانكا والهند وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند.