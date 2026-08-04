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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 6 آلاف شخص

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت السلطات في فنزويلا ارتفاع عدد قتلى الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد في أواخر يونيو الماضي، إلى أكثر من 6 آلاف شخص.

وقال ‌خورخي رودريجيز رئيس الجمعية الوطنية ‌في فنزويلا (البرلمان) إن ‌عدد القتلى جراء الزلزالين بلغ 6125 شخصا، وإن أكثر من 61 ألف مصاب لا يزالون يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات.
وأضاف أنه تمت إزالة 16.5 في بالمئة من الحطام الناجم عن الزلزالين، اللذين أحدثا دمارا كبيرا في شمال البلاد لا سيما في ولاية لا جوايرا الساحلية قرب العاصمة كاراكاس، حيث لا يزال نحو 20 ألف شخص يعيشون في مخيمات موقتة أُقيمت في ملاعب وساحات عامة وعلى الأرصفة.
ومن جانبه، قال خوسيه أليخاندرو تيران حاكم لا جوايرا للصحافة المحلية إن قرابة 1400 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.
وفي الرابع والعشرين من يونيو الماضي، ضرب زلزالان متتاليان بلغت قوتهما 7.2 و 7.5 درجة على مقياس ريختر، مناطق في فنزويلا، وتسببا في انهيار نحو مئتي مبنى، غالبيتها في ولاية لا جوايرا، شمالي البلاد.

ولم تعلن الحكومة عن عدد المفقودين بشكل رسمي، إلا أن خبراء يقدّرون أن عددهم يصل إلى 10 آلاف.
 

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