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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أنقذوه في اللحظات الأخيرة .. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

طفل البلكونة
طفل البلكونة
ريهام قدري

تحول موقف مرعب إلى قصة إنقاذ بطولية بعدما نجح أحد الجيران في إنقاذ طفل كان مهددا بالسقوط من شرفة أحد العقارات، وذلك بعد تدخله السريع والاستعانة بسيدة من نفس العمارة لإبلاغ الوالدين  و الإمساك بالطفل ومساعدته على العودة إلى مكان آمن، في واقعة لاقت إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأظهر مقطع فيديو متداول الطفل في وضع خطير على حافة الشرفة، بينما سارع أحد الجيران إلى التدخل دون تردد، حيث تمكن بمساعدة آخرين من إنقاذه قبل وقوع كارثة، وسط حالة من الذعر بين سكان المنطقة.

وأكد شهود عيان أن سرعة استجابة الجار كانت العامل الحاسم في إنقاذ الطفل، مشيرين إلى أن تدخله حال دون سقوطه، فيما طالب كثيرون بضرورة عدم ترك الأطفال بمفردهم في الشرفات أو بالقرب من النوافذ المفتوحة، خاصة في الأدوار المرتفعة.

وتعيد الواقعة التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات السلامة داخل المنازل، مثل تركيب وسائل حماية للشرفات والنوافذ، وعدم ترك الأطفال دون رقابة، إلى جانب سرعة تدخل المحيطين في مثل هذه المواقف الطارئة، وهو ما قد ينقذ حياة طفل في لحظات حاسمة.

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أنقذوه في اللحظات الأخيرة .. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

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طفل البلكونة
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