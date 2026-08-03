بعد الزلزال.. حالة نفسية قد تصيب البعض.. هل ظهرت عليك هذه الأعراض؟

بعد الشعور بالزلزال، لا يقتصر تأثير الحدث على الخوف في لحظته، بل قد يستمر لدى بعض الأشخاص لساعات أو أيام في صورة أعراض نفسية مختلفة، خاصة إذا كان الزلزال قويًا أو تكرر الشعور بالهزات الارتدادية.

ويؤكد خبراء الصحة النفسية أن التعرض لمثل هذه الأحداث المفاجئة قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ"استجابة التوتر الحاد"، وهي رد فعل طبيعي للجسم والعقل بعد المواقف الصادمة، وقد تتطور لدى عدد قليل من الأشخاص إلى اضطراب ما بعد الصدمة إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة.

أعراض قد تظهر بعد الزلزال

الشعور بالخوف أو القلق المستمر.

الإحساس بأن الأرض ما زالت تهتز رغم توقف الزلزال.

صعوبة في النوم أو التعرض للكوابيس.

سرعة الانفعال والتوتر.

زيادة ضربات القلب أو التعرق عند سماع أصوات مفاجئة.

تجنب دخول المباني أو الأماكن المرتفعة خوفًا من تكرار الزلزال.

صعوبة في التركيز أثناء العمل أو الدراسة.

من الأكثر عرضة لهذه الحالة؟

تزداد احتمالية ظهور هذه الأعراض لدى:

الأطفال.

كبار السن.

الأشخاص الذين سبق لهم التعرض لحوادث أو كوارث.

من يعانون من اضطرابات القلق أو الاكتئاب.

كيف تتعامل مع هذه المشاعر؟

ينصح المختصون بمحاولة العودة إلى الروتين اليومي تدريجيًا، والحصول على قسط كافٍ من النوم، والابتعاد عن متابعة الأخبار بشكل متواصل، مع التحدث إلى أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء عن المشاعر التي تراودك. كما تساعد تمارين التنفس والاسترخاء في تخفيف التوتر.

متى يجب طلب المساعدة؟

إذا استمرت الأعراض لأكثر من عدة أسابيع، أو أثرت في القدرة على العمل أو الدراسة أو الحياة اليومية، أو صاحبها نوبات هلع متكررة، فمن الأفضل استشارة طبيب أو أخصائي نفسي للحصول على الدعم والعلاج المناسب.

وتشير إرشادات منظمة الصحة العالمية إلى أن الشعور بالخوف والارتباك والقلق بعد الكوارث يُعد استجابة طبيعية، لكن استمرار هذه الأعراض أو تفاقمها يستدعي الحصول على تقييم متخصص.