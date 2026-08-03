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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البانيه وصل لـ 230 جنيها .. ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الفراخ والبانيه
الفراخ والبانيه
أمل مجدى

ارتفعت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ في بورصة الدواجن ومحلات التجزئة، اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 حيث وصل كيلو البانية إلى 230 جنيه. 

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بالمزرعة إلى 61 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك بين 66 و75 جنيها.

سعر الفراخ البلدي اليوم 

أما الفراخ البلدي وصلت اليوم إلى 105 جنيهاً بالمزرعة، وتصل إلى المستهلك بـ 110 و114 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم 

وسجلت سعر الفراخ الساسو في المزرعة اليوم بين 83 و84 جنيها بالمزرعة، وتصل للمستهلك في محال التجزئة ما بين 90 و95 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات اليوم 

ووصل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزرعة لنحو 44 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك في الأسواق والمحلات بسعر يتراوح بين 53 و60 جنيهًا.

 

سعر البانيه اليوم 

سجل سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين ما بين 200 إلى 230 جنيها حسب المنطقة السكنية. 

 

أسعار البيض اليوم 

جاءت أسعار البيض اليوم كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأبيض: تتراوح بين 75 و79 جنيهًا.
سعر كرتونة البيض الأحمر: تتراوح بين 79 و82 جنيهًا.
سعر كرتونة البيض البلدي: تتراوح بين 110 و111 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن 

سعر كيلو الوراك: 82 جنيهًا.

  • سعر كيلو الدبوس: 95 جنيهًا.
  • سعر كيلو البانيه: 200 جنيه.
  • سعر كيلو الشيش طاووق: 170 جنيهًا.
  • سعر كيلو الأجنحة الصافي: 45 جنيهًا.
  • سعر كيلو الكبد والقوانص: 90 جنيهًا.
  • سعر كيلو الكبدة الصافي: 100 جنيه.
  • سعر كيلو القوانص الصافي: 70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم، على النحو التالي:

وصل سعر الكتكوت الأبيض ما بين 4 و4.5 جنيه.
سجل سعر الكتكوت الساسو بيور ما بين 5 و6 جنيهات.
وبلغ سعر الكتكوت الساسو ما بين 5 و6 جنيهات.
وسجل سعر الكتكوت الهجين: نحو 4 و5 جنيهات.
ووصل سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين بين 5 و6 جنيهات.
وبلغ سعر كتكوت روزي بيور: يتراوح بين 5.5 و6 جنيهات.



 

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