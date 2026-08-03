تبدأ من 66 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الفراخ اليوم، الاثنين 3 أغسطس، حيث تشهد أسعار الدواجن اليوم في مصر استقرارا ملحوظا في بورصة الدواجن ومحلات التجزئة، حيث يزيد الإقبال على شراء الفراخ البيضاء بعد انخفاضها، وكذلك سعر كيلو البانيه بعد الهبوط.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الاثنين بالمزرعة 61 جنيها، بينما يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك بين 66 و75 جنيها.

سعر البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين ما بين 200 إلى 230 جنيها حسب المنطقة السكنية وجودة التقطيع.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الاثنين في بورصة الدواجن نحو 100 إلى 105 جنيهات بالمزرعة، ويصل للمستهلك بنحو 110 و114 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم

ويتراوح سعر الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم الاثنين ، بين 83 و84 جنيها بالمزرعة، في حين يتراوح سعر البيع للمستهلك في الأسواق المحلية بين 90 و95 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات اليوم

ويبلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع اليوم الاثنين ، نحو 43-44 جنيهًا، بينما في الأسواق والمحلات يتراوح بين 53 و60 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض اليوم وجاءت كالتالي:

-سعر كرتونة البيض الأبيض: تتراوح بين 75 و79 جنيهًا.

-سعر كرتونة البيض الأحمر: تتراوح بين 79 و82 جنيهًا.

-سعر كرتونة البيض البلدي: تتراوح بين 110 و111 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن

سعر كيلو الوراك: 82 جنيهًا.

سعر كيلو الدبوس: 95 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه: 200 جنيه.

سعر كيلو الشيش طاووق: 170 جنيهًا.

سعر كيلو الأجنحة الصافي: 45 جنيهًا.

سعر كيلو الكبد والقوانص: 90 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة الصافي: 100 جنيه.

سعر كيلو القوانص الصافي: 70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم، على النحو التالي:

سعر الكتكوت الأبيض (قطعان): يتراوح بين 4 و4.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو بيور: يتراوح بين 5 و6 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو: يتراوح بين 5 و6 جنيهات.

سعر الكتكوت البلدي المشعر: يتراوح بين 3 و3.5 جنيه.

سعر الكتكوت الهجين: يتراوح بين 4 و5 جنيهات.

سعر كتكوت الجيل الثاني: يتراوح بين 5 و6 جنيهات.

سعر كتكوت روزي بيور: يتراوح بين 5.5 و6 جنيهات.

تأثير موجة الحر على البيض والحليب

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن موجات الحرارة المرتفعة تؤثر بشكل مباشر على إنتاجية الحيوانات والدواجن، موضحًا أن الإجهاد الحراري يتسبب في انخفاض إنتاج اللبن والبيض ومعدلات النمو، دون أن يؤثر على جودة اللحوم أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

قال طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن ارتفاع درجات الحرارة يفرض ضغوطًا فسيولوجية على الحيوانات والطيور، ما يؤدي إلى تراجع معدلات النمو والإنتاج.

وأوضح أن الدواجن لا تمتلك غددًا عرقية، ولذلك تعتمد على اللهث للتخلص من الحرارة الزائدة، وهو ما يزيد من استهلاكها للطاقة ويؤدي إلى انخفاض الشهية، وبالتالي تراجع إنتاج البيض ومعدلات النمو.

وأشار إلى أن تأثير الإجهاد الحراري يقتصر على الإنتاجية، ولا يمتد إلى جودة اللحوم أو سلامتها، مؤكدًا أنها تظل صالحة للاستهلاك الآدمي.