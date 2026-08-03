الصحة: تسجيل إصابة واحدة فقط على مستوى الجمهورية بسبب الهزة الأرضية

أصيب شخص واحد على مستوى الجمهورية بسبب الهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم الاثنين وفقا لما أعلنته غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وتابعت الغرفة الحالة الصحية على مستوى الجمهورية، بصورة مستمرة، مؤكدة أن المنظومة الصحية في حالة استعداد تام، وتم التعامل مع جميع البلاغات الواردة بكفاءة وسرعة، حيث أسفر الرصد الصحي حتى صدور هذا البيان عن تسجيل حالة إصابة واحدة فقط على مستوى الجمهورية، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وخرجت بعد تحسن حالتها الصحية.

‎وتؤكد الوزارة أن هذا البيان يعكس الوضع الصحي المرصود حتى لحظة صدوره، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة من خلال غرف العمليات المركزية وغرف الطوارئ بالمستشفيات على مستوى الجمهورية.

‎وتدعو وزارة الصحة والسكان، المواطنين إلى التحلي بالهدوء والاطمئنان، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، مع الالتزام بكافة إرشادات السلامة العامة.

‎وأشارت وزارة الصحة إلى أن غرفة العمليات المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعة أي مستجدات وتقديم الدعم اللازم فورًا.



