الأرصاد: انخفاض طفيف في حرارة الجو.. والرطوبة ترفع الإحساس بها

أكد الدكتور محمود القياتي، متنبئ جوي بالمركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تواصل اليوم الاثنين التأثر بالموجة شديدة الحرارة، مع تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، يتراوح بين درجة ودرجتين، لكنه لن يكون ملموسًا بشكل كبير بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضح القياتي، في تصريحات خاصة، أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر، مشيرًا إلى أن ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات أعلى من المعلنة.

وأشار إلى أن التحسن التدريجي في الأحوال الجوية يبدأ اعتبارًا من غد الثلاثاء، مع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إلا أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة، ما يبقي الإحساس بالطقس الحار قائمًا خلال ساعات النهار.

وأضاف أن البلاد ستشهد شبورة مائية في الصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

ولفت إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة، ما يسهم في تلطيف الأجواء ببعض المناطق المكشوفة، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب الصحراء الشرقية.

وأوضح القياتي أن هناك فرصًا ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، نتيجة تكاثر بعض السحب المنخفضة، مؤكدًا أنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

ونصح المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، خاصة مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة.