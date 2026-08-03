من بيل إلى ديوماندي.. حكاية 21 صفقة كسرت حاجز الـ100 مليون يورو وغيرت وجه كرة القدم

قبل أكثر من عقد كان دفع 100 مليون يورو للتعاقد مع لاعب كرة قدم يُنظر إليه باعتباره مخاطرة مالية غير مسبوقة بل إن كثيرين اعتقدوا آنذاك أن هذا الرقم سيظل استثنائيًا لسنوات طويلة لكن ما بدا مستحيلًا في صيف 2013 عندما تعاقد ريال مدريد مع الويلزي جاريث بيل مقابل 101 مليون يورو أصبح اليوم أمرًا متكررًا في سوق الانتقالات.

ومع اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة يان ديوماندي التي يُتوقع أن تنضم إلى قائمة الصفقات التاريخية عاد الحديث مجددًا عن اللاعبين الذين كسرت انتقالاتهم حاجز 100 مليون يورو وهي الصفقات التي لم تغيّر فقط وجهات النجوم بل أعادت رسم خريطة الاقتصاد الكروي حول العالم.

جاريث بيل.. الصفقة التي فتحت الباب

في صيف 2013 قرر ريال مدريد تحطيم الرقم القياسي العالمي عندما دفع 101 مليون يورو لضم جاريث بيل من توتنهام.

في ذلك الوقت أثارت الصفقة جدلًا واسعًا إذ اعتبرها كثيرون مبالغًا فيها لكن السنوات التالية أثبتت أنها كانت بداية مرحلة جديدة شهدت تضخمًا غير مسبوق في أسعار اللاعبين.

ولم يعد حاجز 100 مليون يورو سقفًا يصعب الوصول إليه بل أصبح معيارًا جديدًا للصفقات الخاصة بالنجوم الكبار.

باريس سان جيرمان يغيّر قواعد اللعبة

إذا كان ريال مدريد هو أول من كسر حاجز الـ100 مليون فإن باريس سان جيرمان هو النادي الذي أعاد تعريف السوق بالكامل.

ففي صيف 2017 دفع النادي الفرنسي 222 مليون يورو لتفعيل الشرط الجزائي في عقد البرازيلي نيمار مع برشلونة في الصفقة الأغلى بتاريخ كرة القدم حتى اليوم.

ولم يكتفِ بذلك بل أبرم بعد أسابيع قليلة صفقة كيليان مبابي مقابل 180 مليون يورو ليؤكد أن سقف الأسعار دخل مرحلة جديدة لم يكن أحد يتوقعها.

هاتان الصفقتان لم تؤثرا فقط على باريس سان جيرمان بل دفعتا جميع الأندية الأوروبية إلى إعادة تقييم أسعار لاعبيها لتشهد السنوات التالية قفزات قياسية في قيمة الانتقالات.

تشيلسي.. ملك صفقات المائة مليون

خلال السنوات الأخيرة فرض تشيلسي نفسه بوصفه النادي الأكثر حضورًا في قائمة الصفقات التي تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو.

فمنذ انتقال ملكية النادي واصل الفريق اللندني سياسة الاستثمار بقوة في سوق الانتقالات ليتعاقد مع أسماء بارزة مثل إنزو فرنانديز ومويسيس كايسيدو وكاي هافيرتز وروميلو لوكاكو ومورجان روجرز.

ويعكس هذا التوجه رغبة النادي في بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وأوروبيًا حتى وإن تطلب الأمر إنفاق مبالغ غير مسبوقة.

ريال مدريد.. الجودة قبل الكثرة

ورغم أن ريال مدريد كان أول من كسر حاجز الـ100 مليون فإنه لم يتحول إلى أكثر الأندية إنفاقًا فالنادي الملكي فضّل خلال السنوات الأخيرة اختيار صفقاته بعناية وكان من أبرزها التعاقد مع جود بيلينجهام مقابل 103 ملايين يورو.

واليوم يبدو أن ريال مدريد يستعد لإضافة اسم جديد إلى القائمة عبر صفقة يان ديوماندي في خطوة تؤكد استمرار سياسة الاستثمار في المواهب القادرة على قيادة الفريق لسنوات طويلة.

من هيمنة المهاجمين إلى سيطرة لاعبي الوسط

المثير في قائمة الصفقات التاريخية أن قيمتها لم تعد ترتبط بالمهاجمين فقط فإلى جانب نيمار ومبابي وجريزمان تضم القائمة عددًا من أبرز لاعبي الوسط في العالم مثل إنزو فرنانديز ومويسيس كايسيدو وجود بيلينغهام وفلوريان فيرتز وساندرو تونالي.

ويعكس ذلك تغيرًا واضحًا في فلسفة كرة القدم الحديثة حيث أصبحت السيطرة على وسط الملعب عنصرًا حاسمًا في بناء الفرق الكبرى.

أغلى صفقة.. ورقم لا يزال صامدًا

ورغم مرور سنوات على انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان لا يزال رقمه القياسي البالغ 222 مليون يورو صامدًا.

ولم ينجح أي نادٍ حتى الآن في الاقتراب من هذا الرقم وهو ما يعكس خصوصية تلك الصفقة سواء من الناحية الاقتصادية أو التسويقية.

كما يحتفظ كيليان مبابي بالمركز الثاني بقيمة 180 مليون يورو بينما شهدت المراكز التالية دخول أسماء جديدة مع استمرار تضخم سوق الانتقالات.

من يهيمن على قائمة الـ100 مليون؟

تكشف القائمة عن سيطرة واضحة لعدد محدود من الأندية يتقدمها باريس سان جيرمان وتشيلسي وريال مدريد وهي أندية امتلكت خلال السنوات الماضية القدرة المالية على إبرام صفقات من العيار الثقيل.

كما تعكس القائمة الحضور القوي للدوري الإنجليزي الذي استفاد من العوائد الضخمة لحقوق البث التلفزيوني ما منح أنديته قدرة أكبر على المنافسة في سوق الانتقالات.

قائمة اللاعبين الذين تجاوزت قيمة انتقالهم 100 مليون يورو

يتصدر البرازيلي نيمار القائمة بصفقة بلغت 222 مليون يورو يليه الفرنسي كيليان مبابي بـ180 مليونًا.

كما تضم القائمة ألكسندر إيزاك (145 مليون يورو) مورجان روجرز (138 مليونًا) إليوت أندرسون (135 مليونًا) جواو فيليكس (127.2 مليون) فلوريان فيرتز (125 مليونًا) إنزو فرنانديز (121 مليونًا) فيليب كوتينيو وأنطوان جريزمان (120 مليونًا لكل منهما) جاك جريليش (117.5 مليون) مويسيس كايسيدو (116 مليونًا) إيدين هازارد (115 مليونًا) روميلو لوكاكو (113 مليونًا) كريستيانو رونالدو (112 مليونًا) ساندرو تونالي (108 ملايين) بول بوجبا وعثمان ديمبيلي (105 ملايين لكل منهما) جود بيلينجهام (103 ملايين) جاريث بيل (101 مليون) وأخيرًا كاي هافيرتز (100 مليون يورو).