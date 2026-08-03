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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رضوى الشربيني: الناس اللى كانت نايمة وماحستش بالزلزال تجمع هنا معايا

رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
علا محمد

علقت الفنانة رضوي الشربيني علي الهزة الأرضية و "الزلزال" التى شعر بها عدد من المواطنين فى القاهرة والجيزة،  عبر حسابها الرسمى .


وكتبت رضوي الشربيني علي فيسبوك:"الناس اللى كانت نايمة او ماحستش بالزلزال تجمع هنا معايا ".

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، هزة أرضية علي بعد 38 كيلومتر  من السويس وكانت بياناتها كالتالي : اليوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026.

​وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المعهد بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 03:00:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر.

​وفيما يلي التفاصيل الفنية للشرك الزلزالي وفقًا لبيانات المعهد:

​الموقع: علي بعد 61.0 كيلومتر  شمال شرق شرم الشيخ .

​خط العرض: 30.30 شمالاً.

​خط الطول: 32.61 شرقاً.

​العمق: 10 كم.

للشرك الزلزالي المعهد القومي للبحوث الفلكية الزلزال رضوي رضوي الشربيني

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