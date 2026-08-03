88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الأولى 2026.. تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي بدء تسجيل الرغبات يوم الاربعاء القادم ولتستمر لمدة 5 ايام.

مؤشرات الشعبة الادبية في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026، يمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة الأدبية من خلال هذا الرابط يمكنك معرفة تنسيق الجامعات 2025اضغط هناكدليل استرشادي.

وتوقع خبراء التعليم ، أن يكون الحد الأدنى الاقتصاد والعلوم السياسية 88.9%

الإعلام :85.9%

الالسن: 87.1 %

الآثار :82.4%

الفنون الجميلة: 76.82%

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق ٥-٨-٢٠٢٦ وحتى يوم الأحد الموافق ٩-٨-٢٠٢٦ وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب كما يلي: