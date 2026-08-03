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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
حسام الفقي

تنسيق المرحلة الأولى 2026.. تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي بدء تسجيل الرغبات يوم الاربعاء القادم ولتستمر لمدة 5 ايام.

مؤشرات الشعبة الادبية في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026، يمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة  الأدبية من خلال هذا الرابط يمكنك معرفة تنسيق الجامعات 2025اضغط هناكدليل استرشادي.

وتوقع خبراء التعليم ، أن يكون الحد الأدنى الاقتصاد والعلوم السياسية 88.9%

الإعلام :85.9% 

 الالسن: 87.1 %

الآثار :82.4%

 الفنون الجميلة: 76.82% 

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق ٥-٨-٢٠٢٦ وحتى يوم الأحد الموافق ٩-٨-٢٠٢٦ وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب كما يلي:

تنسيق المرحلة الأولى 2026 تنسيق المرحلة الأولى المرحلة الأولى 2026 تسجيل الرغبات الشعبة الأدبية تنسيق الجامعات 2026 تنسيق مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 مؤشرات الشعبة الادبية في تنسيق الجامعات 2026 بدء تسجيل الرغبات

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