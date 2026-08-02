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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: الدين مادة أساسية خارج المجموع في البكالوريا..والنجاح فيها من 70%

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مادة التربية الدينية في نظام البكالوريا المصرية  ، سيتم تدريسها في العام الثاني من شهادة البكالوريا، كمادة أساسية إلزامية، لكنها خارج المجموع، وسيكون على الطالب الحصول على 70% من درجتها للنجاح في المادة

مسارات البكالوريا المصرية


تتيح المسارات الدراسية التخصصية لشهادة البكالوريا المصرية للطلاب الفرصة لتوجيه رحلتهم التعليمية، بما يتوافق مع توجهاتهم الأكاديمية وطموحاتهم المستقبلية في الدراسة الجامعية.


ويتاح للطلاب الاختيار من بين أربعة مسارات صممت بعناية لتغطي مجالات معرفية متنوعة، بما يؤهلهم للالتحاق بطيف واسع من التخصصات الجامعية. كما تتميز هذه المسارات بالمرونة؛ حيث تضمن إكساب الطلاب مهارات متوافقة مع المتطلبات العالمية، والأنظمة التعليمية الدولية، بما يدعم مبدأ التعلم المستمر، والاستعداد لسوق العمل.


وبذلك، يعكس اختيار المسار التعليمي اهتمامات الطالب الأكاديمية، وتطلعاته المستقبلية، إذ يتيح كل مسار فرصة التعمق في مجموعة من المواد المرتبطة بمجال معرفي محدد.


ومع ذلك، فقد تمت مراعاة ذلك في تصميم هذه المسارات لتحقيق قدر أكبر من المرونة يسمح بمواكبة تطور اهتمامات الطلاب خاصة بعد دراستهم للمادة التخصصية الأولى في أول سنة دراسية من شهادة البكالوريا. ومن ثم، تتيح المنظومة إمكانية تغيير المسار، بما يمنح الطلاب فرصة لإعادة تقييم قدراتهم، وربطها بطموحاتهم المستقبلية بصورة أكثر دقة.


كما يعد الاختيار النهائي للتخصص جزءًا أساسيًّا من عملية اتخاذ قرار الدراسة الجامعية، وامتدادًا طبيعيًّا لتحديد الاهتمامات المهنية.

الصف الأول الثانوي .. سنة أولى بكالوريا

يدرس الطالب مواد اساسية داخل المجموع وهي اللغة العربية والتاريخ واللغة الاجنبية والفلسفة والرياضيات والعلوم

كما يدرس الطالب مواد خارج المجموع الكلي وهي اللغة الاجنبية الثانية والرمجة والذكاء الاصطناعي و"التربية الدينية بنسبة نجاح 70%”

مسار الطب وعلوم الحياة في البكالوريا المصرية


* خلال العام الأول لشهادة البكالوريا، يختار طلاب مسار الطب وعلوم الحياة مادة واحدة متخصصة: الرياضيات أو الفيزياء.


بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب ثلاث مواد عامة هى: اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.


* خلال العام الثاني لمسار الطب وعلوم الحياة، يدرس الطلاب مادتي الأحياء (مستوى متقدم) والكيمياء (مستوى متقدم) كأساس أكاديمي للمسار ومؤهل للمرحلة الجامعية. إلى جانب ذلك يدرس الطلاب مادة عامة واحدة وهي مادة التربية الدينية، وهي مادة نجاح ورسوب، بشرط ألا تقل درجة النجاح عن ٧٠٪، ولا تضاف للمجموع الكلي.

    مسار الهندسة وعلوم الحاسب في البكالوريا المصرية 


* خلال العام الأول لشهادة البكالوريا، يختار طلاب مسار الهندسة وعلوم الحاسب مادة واحدة متخصصة: الكيمياء أو البرمجة. بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب ثلاث مواد عامة وهى: اللغة العربية والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.


* خلال العام الثاني لمسار الهندسة وعلوم الحاسب، يدرس الطلاب مادتي الرياضيات (مستوى متقدم) والفيزياء (مستوى متقدم) كأساس أكاديمي للمسار، ومؤهل للمرحلة الجامعية إلى جانب ذلك، ويدرس الطلاب مادة عامة واحدة، وهي مادة التربية الدينية، وهي مادة نجاح ورسوب بشرط ألا تقل درجة النجاح عن ٧٠٪، ولا تضاف للمجموع الكلي.


مسار الأعمال في البكالوريا المصرية


* خلال العام الأول لشهادة البكالوريا، يختار طلاب مسار إدارة الأعمال مادة واحدة متخصصة: إدارة الأعمال أو المحاسبة.
 

بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب ثلاث مواد
عامة وهى : اللغة العربية، والتاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.


* خلال العام الثاني لمسار الأعمال، يدرس الطلاب مادتي الاقتصاد (مستوى متقدم) والرياضيات كأساس أكاديمي للمسار، ومؤهل للمرحلة الجامعية. بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب مادة عامة واحدة، وهي مادة التربية الدينية وهي مادة نجاح ورسوب بشرط ألا تقل درجة النجاح عن ٧٠٪، ولا تضاف للمجموع الكلي.

مسار الآداب والفنون في البكالوريا المصرية


* خلال العام الأول لشهادة البكالوريا، يختار طلاب مسار الآداب والفنون مادة واحدة متخصصة: علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.
بالإضافة إلى ذلك، يدرس الطلاب ثلاث مواد عامة اللغة العربية والتاريخ المصري، واللغة الأجنبيةالأولى.


* خلال العام الثاني لمسار الآداب والفنون يدرس الطلاب مادتي الجغرافيا (مستوى متقدم) والإحصاء كأساس أكاديمي للمسار ومؤهل للمرحلة الجامعية.
إلى جانب ذلك، يدرس الطلاب مادة عامة واحدة، وهي مادة التربية الدينية، وهي مادة نجاح ورسوب، بشرط ألا تقل درجة النجاح عن ٧٠٪ ، ولا تضاف للمجموع الكلي.

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