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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسماء أبو اليزيد تكشف عن جنس مولودها الأول وتستعد لاستقباله

الفنانة أسماء أبو اليزيد
الفنانة أسماء أبو اليزيد
أوركيد سامي

أعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن جنس مولودها الأول، مؤكدة أنها تنتظر طفلة    ، وذلك خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات، والتي تصدرت غلافها بإطلالات حمل لفتت أنظار الجمهور وتفاعلت معها منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت أسماء أبو اليزيد في جلسة التصوير بإطلالة يغلب عليها اللون الوردي، وهو ما اعتبره الجمهور إشارة واضحة إلى جنس المولود، قبل أن تؤكد خلال حوارها مع المجلة أنها تستعد لاستقبال طفلتها الأولى، بالتزامن مع دخولها الأشهر الأخيرة من الحمل، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه المرحلة الجديدة في حياتها.

كما أطلت على غلاف المجلة بفستان وردي، بينما ظهرت في صور أخرى بفستان أبيض، في جلسة عكست أجواء من البهجة والترقب، وتحدثت خلالها عن مشاعرها مع اقتراب موعد الولادة، والاستعدادات التي تقوم بها لاستقبال مولودتها الأولى.

وكانت أسماء أبو اليزيد قد أعلنت خبر حملها في أبريل، من خلال صور نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها برفقة زوجها محمد الخطيب أثناء تواجدهما في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كشفت للمرة الأولى عن حملها وسط أجواء رومانسية.

وارتدى الزوجان خلال تلك الصور قبعتين كُتب عليهما "أب" و"أم"، بينما أرفقت أسماء المنشور بتعليق قالت فيه: "فصل جديد... نفس الطاقة"، وهو ما حصد آنذاك تفاعلًا واسعًا وتهاني من الجمهور وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وكانت الفنانة قد احتفلت بزفافها على محمد الخطيب في ديسمبر الماضي، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء وعدد من الفنانين، قبل أن تعلن بعد أشهر قليلة خبر انتظارها لمولودها الأول.

وعلى الصعيد الفني، واصلت أسماء أبو اليزيد نشاطها خلال الموسم الرمضاني 2026، إذ شاركت في بطولة مسلسل "توابع" إلى جانب ريهام حجاج، ومحمد علاء، وأنوشكا، وهاني عادل، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

كما شاركت في مسلسل "النص التاني"، الذي ضم أحمد أمين، وبسمة، وصدقي صخر، وحمزة العيلي، وميشيل ميلاد، وسامية الطرابلسي، وهو من تأليف عبد الرحمن جاويش وشريف عبد الفتاح، وإخراج حسام علي، ليواصل العملان حضورها اللافت على الساحة الفنية بالتزامن مع استعدادها لاستقبال مولودتها الأولى. 

الفنانة أسماء أبو اليزيد اخبار الفن نجوم الفن

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