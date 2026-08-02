أحدث ظهور لـ مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور يخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة

شاركت أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين جمهوره أحدث ظهور لها برفقة زوجته، من خلال صورة جديدة ظهرا خلالها خلال قضاء أوقات من الاسترخاء في أحد المنتجعات الساحلية، وسط تفاعل واسع من متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخطفت مي الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأصفر مع نظارة شمسية، فيما ظهر أحمد تيمور بإطلالة كاجوال باللون الأبيض، مكونة من قميص مفتوح وبنطال أبيض، مع نظارة شمسية، ليحظى الثنائي بإشادات واسعة بسبب أناقتهما وتناسق إطلالتهما.

وكان إعلان زواجهما، قد فاجأ جمهور الفنانة، حيث فضلت مي عز الدين الاحتفال بهذه المناسبة في أجواء عائلية بعيدة عن الأضواء، فيما يعمل أحمد تيمور خارج الوسط الفني، ويُعرف باهتمامه باللياقة البدنية والتغذية الصحية.

وعلى الصعيد الفني، تستعد مي عز الدين لعودة جديدة إلى الدراما من خلال مسلسل “قبل وبعد”، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، بعد النجاح الذي حققته في أحدث أعمالها، وسط ترقب من جمهورها لخطوتها الفنية القادمة.