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هاني حتحوت: اتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي ويؤكد ثقته في لجنة الحكام الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت: اتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي ويؤكد ثقته في لجنة الحكام الجديدة

اتحاد الكرة والأهلي
اتحاد الكرة والأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامجه “مودرن سبورتس”، تفاصيل رد الاتحاد المصري لكرة القدم على البيان الصادر من النادي الأهلي بشأن عدد من الملفات، أبرزها لجنة الحكام، وقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ورخصة نادي الزمالك.

وقال حتحوت إن اتحاد الكرة طالب بمنح لجنة الحكام الجديدة الوقت الكافي للعمل، وعدم الحكم عليها أو “تكسيرها” قبل أن تبدأ مهمتها، مؤكدًا أن اختيار عصام عبد الفتاح، وجمال الغندور، وسمير عثمان جاء لثقل أسمائهم وخبراتهم، ولضمان خروج القرارات بعد مراجعة جماعية، مع وجود ثقة كاملة في قدرة اللجنة على تطوير منظومة التحكيم، نافيًا وجود أي اعتراضات على تشكيلها قبل الإعلان الرسمي.

وأضاف حتحوت أن اتحاد الكرة أوضح، فيما يتعلق بخطاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن عدم زيادة عدد الأندية، أن الخطاب وصل في اليوم نفسه الذي عقد فيه باتريس موتسيبي مؤتمره الصحفي، وأن مخاطبة “الكاف” جاءت بمبادرة من الاتحاد المصري وبتوجيه من المهندس هاني أبو ريدة، وليس بناءً على طلب من النادي الأهلي، الذي لم يتقدم بطلب رسمي في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الاتحاد شدد على أن رخصة نادي الزمالك مُنحت وفقًا للوائح، بعد مراجعة جميع العقود ووثائق سداد القضايا والمديونيات، مؤكدًا أنه لا توجد أي مجاملة للنادي، وأن الرخصة لم تكن لتصدر قبل استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

وأوضح حتحوت أن اتحاد الكرة أكد أيضًا أن ملف الضرائب والتأمينات يتعلق بنشاط كرة القدم فقط، ولا يشمل أي مديونيات أخرى للأندية، لافتًا إلى أن قرار فتح حساب مستقل لنشاط كرة القدم؛ جاء بناءً على توصية مراقب حسابات النادي الأهلي خلال اجتماعات لجنة التراخيص.

وأضاف أن الاتحاد أوضح أن المقصود بحديث “العقود الصحيحة” هو نادي الزمالك، باعتبار أن جميع بنود عقود لاعبيه يتم إثباتها وتوثيقها، بينما لا تجيز اللوائح صرف حوافز تتجاوز أضعاف الراتب الأساسي أو وجود مبالغ خارج العقود الرسمية.

واختتم حتحوت تصريحاته، نقلًا عن رد اتحاد الكرة، بالتأكيد على أن الهدف من لقاء القيادة السياسية عقب العودة من كأس العالم كان تطوير الكرة المصرية، وليس تصعيد الأزمات، مشيرًا إلى أن استمرار الخلافات يضر بالرياضة المصرية، وأن الاتحاد يدعو جميع الأندية، وفي مقدمتها الأهلي، إلى دعم جهود تطوير الكرة المصرية.

هاني حتحوت الإهلي اتحاد الكرة ازمة الأهلي واتحاد الكرة

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