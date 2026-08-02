قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يشارك من الدور التمهيدي الأول في دوري أبطال أفريقيا.. واستثناء 3 أندية فقط من البداية
تصادم طائرتي هليكوبتر ​خلال ​مكافحة حرائق الغابات في اليونان
رئيس الوزراء: مستمرون في حصر وتطوير الأصول غير المستغلة وطرحها أمام المستثمرين
البرنامج الميداني للوبائيات.. الصحة تبدأ تدريب أول دفعة إقليمية لمسار الصحة النفسية
إضراب أطقم الضيافة يجبر ويست جيت الكندية على إلغاء 300 رحلة طيران
10 محطات .. كيف انتقل ترامب من التهديد بالتصعيد إلى منح الدبلوماسية فرصة
بعد نجاح المرحلة الأولى.. مطور X تطلق المرحلة الثانية من «بيانكي إليوس» بالساحل الشمالي
هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ترفع القمامة من الهرم والطالبية وإمبابة
منع الصرف الوهمي وثبات سعر الرغيف.. مزايا منظومة الخبز الجديدة| تفاصيل
العراق .. انفجار قوي داخل معسكر التاجي نتيجة لإرتفاع الحرارة
محمد صلاح إلى طرابزون سبور؟.. عمدة المدينة يعلق على الصفقة
نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي في خطابه اليوم لاتحاد الكرة:‏قراراتكم واختياراتكم لا تدعو للتفاؤل ولا للتعاون .. هناك انتهاك للوائح.. وتصريحات الحكام «كارثية»‏

الأهلي
الأهلي
حسام الحارتي

أرسل النادي الاهلي  اليوم خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم جاء فيه أن الأهلي كان يتطلع إلى ‏بدء تنفيذ خطة التطوير للكرة المصرية التي سبق وأعلن عنها وزير الشباب والرياضة، ‏بالتزامن مع اتحاد الكرة قبل أسابيع قليلة لاستثمار المستوى الطيب الذي ظهر عليه ‏المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم الأخيرة لكن فوجئ النادي ببعض القرارات التي لا ‏تدعو للتفاؤل بما هو قادم، بل تسهم في إثارة الأزمات في الشارع الرياضي.

وأكد النادي الأهلي ان اتحاد ‏الكرة  قام بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى مسئول سبق أن تولى هذه المهمة ولم يوفر العدالة ‏لغالبية الأندية وفي مقدمتها النادي الأهلي وجاء بمصطلحات غريبة مثل «الاحتواء» و«روح ‏البروتوكول»، وهو ما دفع النادي حينذاك إلى الإعلان للرأي العام بأن لجنة الحكام فقدت ‏مصداقيتها ونزاهتها، وقرر استكمال مسابقة الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من ‏الإصابات، ورفض المشاركة في بطولة الكأس.

 وجاء في الخطاب أيضًا أن هناك انتهاكًا علنيًّا ‏للوائح. فمن لم يلتزم بسداد مستحقات مؤسسات الدولة يحصل على الموافقات المطلوبة، ‏ويمنحه رئيس الاتحاد شارة التميز في وسائل الإعلام بأنه الأكثر سدادًا وعقوده صحيحة ‏وكأن عقود بقية الأندية غير صحيحة.. وتناسى أن هناك حقوقًا مشروعة متعارفًا عليها ‏عالميًّا في فصل عقود الأداء الرياضي عن عقود الحقوق التجارية. 

وأشار في الخطاب إلى ‏قيام رئيس الاتحاد بتقديم اقتراح لـ«كاف» بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال. ‏وعندما تلقى الرد بالرفض تكتم عليه لمدة أسبوع دون مبرر، اللهم إلا إذا كان انتظارًا لتحديد ‏الأندية الحاصلة على الرخصة الإفريقية. 

ووصف النادي التصريحات التي جاءت في ‏الساعات الأخيرة على لسان كل من حكم الـVAR‏ في مباراة سيراميكا والأهلي في المرحلة ‏النهائية من بطولة الدوري للموسم الماضي وعضو لجنة الحكام، بأنها كارثية، وتمثل نقطة ‏سوداء في جبين منظومة التحكيم المصري.. الأول كشف عن التعنت غير المبرر من حكم ‏المباراة بعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة الأهلي.. والثاني أكد على ذلك، وأشار ‏بوضوح إلى ما سبق وحذر منه النادي كثيرًا بأن هناك شخصًا خارج منظومة الاتحاد يتدخل ‏في عمل لجنة الحكام. الأهلي عاد ووصف في خطابه التصريحات وقرارات واختيارات اتحاد ‏الكرة بأنها لا تدعو للتفاءل ولا للتعاون. وعلى الاتحاد أن يتحمل مسئولياته..

واختتتم:" الجميع كان ‏ينتظر ما يخدم مصلحة كل الأندية، وهي التي ساهمت بقوة في إفراز وإعداد لاعبين متميزين ‏ساعدوا المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم. وتمنى النادي إعادة الأمور إلى نصابها ‏لخدمة الكرة المصرية"‏

النادي الاهلي الاتحاد المصري لكرة القدم تطوير للكرة المصرية وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

ترشيحاتنا

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد