الأهلي في خطابه اليوم لاتحاد الكرة:‏قراراتكم واختياراتكم لا تدعو للتفاؤل ولا للتعاون .. هناك انتهاك للوائح.. وتصريحات الحكام «كارثية»‏

أرسل النادي الاهلي اليوم خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم جاء فيه أن الأهلي كان يتطلع إلى ‏بدء تنفيذ خطة التطوير للكرة المصرية التي سبق وأعلن عنها وزير الشباب والرياضة، ‏بالتزامن مع اتحاد الكرة قبل أسابيع قليلة لاستثمار المستوى الطيب الذي ظهر عليه ‏المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم الأخيرة لكن فوجئ النادي ببعض القرارات التي لا ‏تدعو للتفاؤل بما هو قادم، بل تسهم في إثارة الأزمات في الشارع الرياضي.

وأكد النادي الأهلي ان اتحاد ‏الكرة قام بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى مسئول سبق أن تولى هذه المهمة ولم يوفر العدالة ‏لغالبية الأندية وفي مقدمتها النادي الأهلي وجاء بمصطلحات غريبة مثل «الاحتواء» و«روح ‏البروتوكول»، وهو ما دفع النادي حينذاك إلى الإعلان للرأي العام بأن لجنة الحكام فقدت ‏مصداقيتها ونزاهتها، وقرر استكمال مسابقة الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من ‏الإصابات، ورفض المشاركة في بطولة الكأس.

وجاء في الخطاب أيضًا أن هناك انتهاكًا علنيًّا ‏للوائح. فمن لم يلتزم بسداد مستحقات مؤسسات الدولة يحصل على الموافقات المطلوبة، ‏ويمنحه رئيس الاتحاد شارة التميز في وسائل الإعلام بأنه الأكثر سدادًا وعقوده صحيحة ‏وكأن عقود بقية الأندية غير صحيحة.. وتناسى أن هناك حقوقًا مشروعة متعارفًا عليها ‏عالميًّا في فصل عقود الأداء الرياضي عن عقود الحقوق التجارية.

وأشار في الخطاب إلى ‏قيام رئيس الاتحاد بتقديم اقتراح لـ«كاف» بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال. ‏وعندما تلقى الرد بالرفض تكتم عليه لمدة أسبوع دون مبرر، اللهم إلا إذا كان انتظارًا لتحديد ‏الأندية الحاصلة على الرخصة الإفريقية.

ووصف النادي التصريحات التي جاءت في ‏الساعات الأخيرة على لسان كل من حكم الـVAR‏ في مباراة سيراميكا والأهلي في المرحلة ‏النهائية من بطولة الدوري للموسم الماضي وعضو لجنة الحكام، بأنها كارثية، وتمثل نقطة ‏سوداء في جبين منظومة التحكيم المصري.. الأول كشف عن التعنت غير المبرر من حكم ‏المباراة بعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة الأهلي.. والثاني أكد على ذلك، وأشار ‏بوضوح إلى ما سبق وحذر منه النادي كثيرًا بأن هناك شخصًا خارج منظومة الاتحاد يتدخل ‏في عمل لجنة الحكام. الأهلي عاد ووصف في خطابه التصريحات وقرارات واختيارات اتحاد ‏الكرة بأنها لا تدعو للتفاءل ولا للتعاون. وعلى الاتحاد أن يتحمل مسئولياته..

واختتتم:" الجميع كان ‏ينتظر ما يخدم مصلحة كل الأندية، وهي التي ساهمت بقوة في إفراز وإعداد لاعبين متميزين ‏ساعدوا المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم. وتمنى النادي إعادة الأمور إلى نصابها ‏لخدمة الكرة المصرية"‏