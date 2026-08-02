تفاصيل عرض أرسنال التاريخي للتعاقد مع فينيسوس

دخل نادي آرسنال الإنجليزي بقوة على خط التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، في صفقة قد تهز أركان سوق الانتقالات الصيفية، وسط تعقيدات تحيط بمستقبل اللاعب مع ريال مدريد الذي ينتهي عقده معه في صيف 2027.

وكشفت صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، أن المدفعجية حسموا عرضهم الرسمي للنادي الملكي بقيمة 145 مليون يورو، منها 135 مليونًا كمبلغ ثابت إضافة إلى متغيرات أخرى، في محاولة جادة لضم الجناح البرازيلي البالغ من العمر 26 عامًا.

عرض لفينيسيوس

وأفاد الصحفي ديفيد أورنستين بأن فينيسيوس أبدى انفتاحًا على فكرة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في تطور لافت يضع ريال مدريد أمام معضلة حقيقية بشأن مستقبل أحد أبرز نجومه.

وسبق أن أشارت تقارير إنجليزية إلى التوصل لاتفاق مبدئي بين آرسنال ووكالة روك نيشن، الممثلة للاعب، حيث يعتزم النادي اللندني تقديم أضخم عقد في تاريخه لإغراء النجم البرازيلي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا صن".