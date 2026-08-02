المتحدث العسكري: انطلاق المرحلة الثانية لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية

أعلن العقيد أح أحمد عتمان، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، بدء تنفيذ المرحلة الثانية الحملة الموسعة لمجابهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، من خلال تكثيف أعمال التمشيط والمداهمة للمناطق التي ثبت استخدامها في ممارسة تلك الأنشطة غير المشروعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع جميع أجهزة الدولة.

وأوضح المتحدث العسكري أن ذلك يأتي استكمالا للنتائج التي حققتها المرحلة الأولى من الحملة الموسعة لمجابهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وثرواتها الطبيعية.