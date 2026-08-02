المشدد 5 سنوات لمتهم في أحداث عنف الجمالية.. وإدراج داعش على قوائم الإرهاب

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأح، متهم في أحداث عنف الجمالية، في القضية رقم 8124 لسنة 2025 جنايات الجمالية، المقيدة برقم 3459 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بالسجن المشدد 5 سنوات، كما أمرت المحكمة بإدراج المتهم وتنظيم داعش الإرهابي على قوائم الإرهاب، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم عمرو محمد بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.