مصرع طالبة قبل حفل تخرجها في حادث تصادم بطنطا

شهد "طنطا - القرشية" بمحافظة الغربية اليوم وفاة رنا ناصر الخطيب طالبة بكلية علوم الرياضة قبل تخرجها بنحو أسبوع بحادث تصادم بسبب السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة فتاة عشرينية بحادث تصادم بخط "القرشية - طنطا "بنطاق دائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك تنفيذي عاجل

وأفاد شهود عيان أن الحادث تسبب في وفاة فتاة رنا الخطيب طالبة بكلية علوم الرياضة وتم تسليم جثمانها إلي ذويها لدفنها بقرار من النيابة العامة.

فتاة ضحية جديدة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.