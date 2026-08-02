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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ قنا: حظر سير التوكتوك في مدينة فرشوط وعمل خطوط سيرفيس للقرى| صور

جولة محافظ قنا
جولة محافظ قنا
يوسف رجب

وجه اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بحظر سير مركبات التوك توك داخل مدينة فرشوط، والعمل على تسيير خط سرفيس يربط القرى بالمواقف، بما يسهم في تنظيم حركة النقل، وتيسير انتقال المواطنين، وتخفيف الأعباء المادية عليهم، بالإضافة إلى رفع الاشغالات بداخل نفق فرشوط ودراسة تسريب المياه بداخله للعمل على حلها وذلك خلال جولة موسعة لتفقد عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 بمركز ومدينة فرشوط، لمتابعة معدلات التنفيذ، والوقوف على سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بمختلف القطاعات.

استهل محافظ قنا جولته بتفقد أعمال إنشاء سوق المواشي بحاجر الدهسة البحري، والمقام على مساحة 5 أفدنة، ويمثل إضافة مهمة لدعم حركة التجارة، وتنظيم عمليات بيع وشراء الماشية، بما يوفر بيئة مناسبة للمتعاملين، مشيرًا إلى ضرورة تطوير مدخل السوق، في ظل اهتمام المحافظة بإقامة الأسواق الحضارية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع الببلاوي، عددًا من الطرق المستهدف رصفها بمركز فرشوط، من بينها أعمال رفع كفاءة طريق مدخل فرشوط الصحراوي بطول 6 كيلومترات، مع إدراج رصف طريق السوق الحالي، وشارع مركز طب الأسرة بفرشوط، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل للوحدة المحلية ومديرية الطرق، موجهًا بسرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المعتمدة، مع الالتزام بمعايير الجودة.

وقام محافظ قنا، بجولة سيرًا على الأقدام في عدد من شوارع المركز، من بينها شارع المحكمة وشارع السوق، ومجمع الأسواق، موجهًا بسرعة استكمال جميع أعمال المرافق تمهيدًا لنقل البائعين إلى السوق الجديد، كما تفقد ميدان أولاد علي، وميدان فرشوط، ووجه وحدة نظم المعلومات الجغرافية GIS بالمحافظة برفع إحداثيات الميدان تمهيدًا لتطويره، بما يتناسب مع المظهر الحضاري للمدينة.

ووجه الببلاوي، قطاع الكهرباء، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، بفتح 6 منافذ جديدة لشحن كارت عدادات الكهرباء، لتخفيف الزحام، وتيسير حصول المواطنين على الخدمة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، فضلًا عن القضاء على التكدس والازدحام أمام المراكز الحالية، لضمان سرعة إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر.

وتفقد محافظ قنا، مقر الحملة الميكانيكية، مؤكدًا ضرورة تطبيق اشتراطات الحماية المدنية، والعمل على توريد 50 طنًا من المخلفات يوميًا إلى مصنع تدوير نجع حمادي، وكذا رفع كفاءة المعدات والسيارات لسرعة التعامل مع بلاغات الطوارئ، مع توجيه الجهات المعنية بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بشكل دائم.

وتفقد محافظ قنا، مقر المركز التكنولوجي بمجلس المدينة، واستمع إلى شكاوى عدد من المواطنين، موجهًا بإعداد قائمة موحدة تتضمن اشتراطات رخص البناء والمساحات البنائية وتعميمها على جميع الوحدات المحلية بالمركز لتيسير الإجراءات وتحقيق الشفافية في تقديم الخدمات.

وتابع الببلاوي، أعمال إنشاء مشروع مركز طب الأسرة بفرشوط، والمقام على مساحة 700 متر تقريبًا على 3 طوابق، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، لضمان دخول المنظومة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وتفقد محافظ قنا، مستشفى فرشوط المركزي، واطلع على مستوى الخدمات داخل أقسام الأشعة، والطوارئ، والغسيل الكلوي، والعناية المركزة، وتابع توافر الكوادر الطبية.


قنا مدينة فرشوط مركبات التوك توك نفق فرشوط الحماية المدنية رخص البناء أخبار قنا

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