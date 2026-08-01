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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتصحيح الأوضاع ولم الشمل..اعتماد أكبر حركة تنقلات لـ1165معلمةً ومعلمًا بقنا

اعتماد حركة التنقلات بقنا
اعتماد حركة التنقلات بقنا
يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، باعتماد أكبر حركة تنقلات "نقل وندب" للمعلمين "القدامى والجدد، لتحقيق الرضا الوظيفي والاستقرار الأسري، وتوفير البيئة الملائمة للكوادر التعليمية للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة.

وأوضح طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن الحركة شملت تصحيح أوضاع 1165 معلمة ومعلمًا من مختلف المواد الدراسية، الذين تقدموا بطلبات رسمية للنقل والندب بين مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أنه تم الاستجابة الفورية للعديد من الحالات الإنسانية وطلبات لم الشمل الخاصة بالمعلمات المتزوجات وأصحاب الهمم، بما يضمن انتظام الدراسة وفق احتياجات العمل بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة.

ودعا سعدالدين، المعلمين المستفيدين من القرارات إلى بذل أقصى الجهد لخدمة العملية التعليمية، وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب.
 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المديرية لن تتوانى عن تقديم الدعم الكامل للمعلمين المخلصين في أداء رسالتهم السامية.

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