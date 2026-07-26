أخبار قنا.. ضبط 25 مخالفة تموينية في حملات مكثفة.. وقف العمل الميداني لعمال النظافة خلال فترة الذروة

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، استجابة لشكاوى المواطنين، محلية نجع حمادي ترفع 47 طن مخلفات من ترعة الشيخ حمد، ضبط 25 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكثفة، وقف العمل الميداني لعمال النظافة خلال فترة الذروة لحمايتهم من ضربات الشمس، مصرع محاسب وابنه الرضيع فى انقلاب سيارة بطريق قنا الصحراوى الغربى.





استجابة لشكاوى المواطنين.. محلية نجع حمادي ترفع 47 طن مخلفات من ترعة الشيخ حمد

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالاستجابة الفورية لشكوى أهالي منطقة الشيخ حمد بقرية الرئيسية التابعة للوحدة المحلية لقرية الحلفاية، بمركز ومدينة نجع حمادي، حول تراكم كميات كبيرة من القمامة والمخلفات، والحيوانات النافقة بمياه الترعة، والتي تتسبب في تهديد الصحة العامة والبيئة.

وأسفرت جهود الحملة، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، عن رفع أكثر من 47 طناً من القمامة، والمخلفات الصلبة، والحيوانات النافقة، في استجابة سريعة للأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، بمتابعة مساعد فارس، رئيس الوحدة المحلية لقرية الحلفاية.





ضبط 25 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكثفة بقنا



حررت حملة تموينية برئاسة حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، 25 مخالفة لمخابز خلال جولة على المنشآت التموينية من المخابز البلدية والمنافذ التموينية، بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، بأنه تم المرور على بعض المنشآت التموينية لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



لحمايتهم من ضربات الشمس.. وقف العمل الميداني لعمال النظافة خلال فترة الذروة بقنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم مواعيد عمل عمال النظافة بالشوارع والميادين خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذا الإجراء يأتي فى إطار حرص المحافظة على توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بكافة القطاعات.



مصرع محاسب وابنه الرضيع فى انقلاب سيارة بطريق قنا الصحراوى الغربى

لقى محاسب بالبنك الأهلى وابنه الرضيع مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام قرية الشيخ على بطريق قنا نجع حمادى الصحراوي الغربى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص ورضيع وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية الشيخ على بنجع حمادى.