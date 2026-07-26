شهيد ومصابون جراء أعمال الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة

في ظل عدوان وحرب إبادة جماعية مستمرة ضد أهالي غزة، استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون – اليوم الأحد- مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما يستمر فيه التدهور الإنساني جراء استمرار الإبادة والعدوان الإسرائيلي.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن سليمان تيسير سهمود متأثرًا بإصابته جراء قصف مباشر بالقرب من شارع 5 في مدينة خانيونس عصر أمس السبت.

وأُصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال في منطقة مركز شهداء جباليا للرعاية شمالي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية قوات الاحتلال شرقي حي الزيتون شرقي غزة، في حين نفذت عملية نسف وألقت قنابل إنارة شمال غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة دير البلح، إلى جانب قصف مدفعي شمال شرقي مخيم البريج وقصفت مدفعية الاحتلال شمال غربي رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 1197 شهيدًا، إضافة إلى 3853 مصابًا، إلى جانب تسجيل 883 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 73,323 شهداء و173,961 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع، وعدم انجاح أي محاولة لما جرى الاتفاق عليه بين الوسطاء والاحتلال وحماس بدعم ترامب حتى الآن.