مع هنا الزاهد .. منة شلبي تستعرض رشاقتها بـ لوك لافت

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها، رفقة الفنانة منة شلبي، عبر خاصية “ستوري” من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة لافتة.

تفاصيل إطلالة منة شلبي

وتألقت منة شلبي، مرتدية سوت كاجوال باللون الذهبي، ونسقت معه جيب لافتة، مع توب مكشوف البطن؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت منة شلبي أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد منة شلبي، في المكياج على وضع لمسات رقيقة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ونعرض لكم صور الفنانة منة شلبي رفقة الفنانة هنا الزاهد