قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مُشيدًا بمجمع أغصان الزيتون.. البابا تواضروس: الإنسان يحتاج إلى «واحات» تمنحه الراحة وسط ضغوط الحياة|صور
بورسعيد تواصل منع السباحة بشواطئها لليوم الثالث
قداسة البابا تواضروس يفتتح مباني خدمة «أغصان الزيتون» بالعبور | صور
شقيقة محمد صلاح تخطف القلوب فى أحدث ظهور عبر الفيس بوك .. شاهد
عاجل .. وكالة إيرانية: سماع دوي انفجار في بندر عباس
عضو مجلس نواب: انقطاع الكهرباء في الشرقية استمر 48 ساعة .. لهذا السبب
ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية
تقارير أرجنتينية تثير الجدل بشأن مشاركة ميسي في كأس العالم 2030
تقرير أمريكي يكشف تحركات إسرائيل لإعادة تشكيل نفوذها السياسي في أمريكا
أمير هشام يفجر مفاجأة: بعض المحسوبين على الزمالك حاولوا تعطيل حصول النادي على الرخصة الإفريقية
الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة .. وتحذير عاجل للمصطافين بسبب اضطراب البحر
فى دورته الـ 19.. تكريم نجوم الفن فى افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية
شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية ظهر اليوم الأحد، نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، ليسهل الاستعلام عليها من الطلاب وأولياء الأمور من القسمين العلمي والأدبي في نهاية اليوم.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن تنشر بوابة الأزهر الإلكترونية رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 والتي ينتظرها الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور بكل شغف لمعرفة نتيجتهم التي ستحدد مستقبلهم الجامعي وأي الكليات سيلتحقون بها في العالم الجديد.

ويعقد الأزهر الشريف، مؤتمر صحفي ظهر اليوم الأحد لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدارسي الحالي 2025-2026 على أن يتم إتاحتها مباشرة على بوابة الأزهر الإلكترونية بعد انتهاء المؤتمر.

ومن المقرَّر أن يتناول المؤتمر الصحفي إعلان نسبة النجاح العامة، وإحصاءات النتيجة، ومؤشرات الأداء، وأبرز ملامح أعمال الامتحانات والتصحيح، والجهود التي بُذلت لتيسير الامتحانات على أبنائنا الطلاب، وتوفير البيئة المناسبة لأداء امتحاناتهم.

للدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام على نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هنا

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

وأجرى الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثة الأوائل بالقسمين العلمي والأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية، والحاصلين على المركز الأول لفئة ذوي البصائر، والدمج، والدمج البصري؛ لتهنئتهم بتفوقهم، والإشادة بما بذلوه من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن أبناء الأزهر المتفوقين هم الثروة الحقيقية لوطنهم وأمتهم، وأن ما حققوه من تفوق هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والانضباط والإخلاص في طلب العلم.

واشار إلى أن الأزهر الشريف يعتز بأبنائه الذين يثبتون في كل عام أن التميز العلمي يقترن بالأخلاق والقيم، وأنهم خير سفراء لرسالته الوسطية في المستقبل.

وأكد الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف سيظل داعمًا لكل أبنائه المجتهدين، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان والعلم، وأن بناء العقول الواعية هو الضمانة الأساسية لمستقبل الأوطان ونهضتها، وأن الأمة تعقد آمالًا كبيرة على شبابها المتفوق القادر على الجمع بين التميز العلمي، والوعي الوطني، والقيم الأخلاقية.

نصيحة شيخ الأزهر للطلاب الأوائل

وقال الإمام الأكبر، إن التفوق ليس نهاية الطريق، وإنما بداية لمسؤولية أكبر، داعيًا الطلاب الأوائل إلى مواصلة الاجتهاد والبحث والابتكار، وتسخير علمهم لخدمة دينهم ووطنهم والإنسانية، وأن يكونوا نماذج مضيئة تحتذي بها الأجيال القادمة في الجد والاجتهاد وحسن الخلق.

كما وجَّه تحية تقدير ووفاء إلى أولياء الأمور والمعلمين، مؤكدًا أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا ما قدموه من رعاية وتضحية وصبر، وأن الأسرة الواعية والمعلم المخلص هما الركيزتان الأساسيتان في صناعة التفوق وبناء أجيال تحمل رسالة العلم والوسطية والعطاء.

من جانبهم، أعرب الطلاب الأوائل عن بالغ سعادتهم باتصالات فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدين أن فرحتهم بالتفوق وحدها لم تكن هي الأجمل، بل تضاعفت باتصال فضيلته، قائلين: "لقد شعرنا أن سنوات الاجتهاد والتعب تُوِّجت بهذه الكلمات الأبوية الصادقة، وأن تهنئة فضيلته تمثل أعظم تكريم لمسيرتنا التعليمية، ووسامًا سنظل نعتز به طوال حياتنا".

الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية موعد نتيجة الثانوية الأزهرية رابط نتيجة الثانوية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

منحة العمالة غير المنتظمة

اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط رسمي الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف للنتائج

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة

بيان هام من المجلس القومي للمرأة بشأن إحدى الوقائع محل التحقيق

دعاء جنينة رئيس الرابطة المصرية لأطباء التغذية العلاجية

قضايا عاجلة.. الأطباء تفتح ملفات التحول الرقمي وحماية المهنة وتطوير مشروع العلاج

عاصفة

عاصفة ترابية قادمة.. تحذيرات من الأرصاد وارتفاع بدرجات الحرارة

بالصور

فى دورته الـ 19.. تكريم نجوم الفن فى افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري | صور

محمد رياض
محمد رياض
محمد رياض

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

كلاب

تغطية خاصة| غير متوقعة .. الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد