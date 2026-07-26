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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يُهنئ الأول على الجمهورية بالثانوية الأزهرية «ذوو البصائر».. ويُوجّه تحية خاصة لوالدته

الأول علي الثانوية الازهرية
الأول علي الثانوية الازهرية

أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اتصالًا هاتفيًا بالطالب حازم مصطفى محمد ياسين، الطالب بمعهد بني سويف الإعدادي الثانوي بنين التابع لإدارة بني سويف التعليمية الأزهرية، لتهنئته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي (ذوو البصائر) للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة 97.09%، معربًا عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز المشرف الذي يجسد قوة الإرادة والعزيمة والإصرار على تحقيق النجاح والتميز.

وخلال الاتصال، أعرب الطالب عن بالغ سعادته واعتزازه باتصال محافظ بني سويف وحرصه على تهنئته، مؤكدًا أن هذه اللفتة الإنسانية تركت أثرًا بالغًا في نفسه وأسعدت أسرته، وتعكس اهتمام المحافظة بأبنائها المتفوقين وحرصها على دعمهم وتشجيعهم لمواصلة مسيرة النجاح.

وقدم المحافظ خالص التهنئة للطالب ولأسرته، مشيدًا بما حققه من تفوق يبعث على الفخر والاعتزاز، ويؤكد أن أبناء بني سويف قادرون على تحقيق أعلى المراتب العلمية رغم التحديات، باعتبارهم نماذج مشرفة للإصرار والاجتهاد.

ووجه المحافظ رسالة تقدير خاصة إلى والدة الطالب، بعدما علم بوفاة والده، حيث طلب من حازم أن ينقل إليها خالص تهنئته وتحياته، تقديرًا لما بذلته من جهد ورعاية ودعم كان لهم بالغ الأثر في رحلته التعليمية، مؤكدًا أن الأم كانت شريكًا حقيقيًا في صناعة هذا النجاح، وأن ما حققه نجلها هو ثمرة سنوات من العطاء والصبر، وتستحق كل التقدير والاعتزاز.

كما استفسر المحافظ من الطالب عن خططه المستقبلية، فأوضح حازم أنه يطمح إلى الالتحاق بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، والتي تضم قسمًا متخصصًا في اللغات، بما يتوافق مع ميوله وشغفه بهذا المجال، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة مسيرته العلمية وتحقيق المزيد من النجاحات، بما يسهم في خدمة دينه ووطنه.

وهنّأ محافظ بني سويف كذلك المنطقة الأزهرية ببني سويف، مثمنًا جهود قياداتها ومعلميها في دعم العملية التعليمية ورعاية الطلاب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس جودة الأداء التعليمي داخل المعاهد الأزهرية بالمحافظة، ويضاف إلى سجل النجاحات التي يحققها أبناؤها على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين ودعم ذوي الهمم، وتوفير كل السبل التي تمكنهم من تنمية قدراتهم وإطلاق طاقاتهم وتحقيق طموحاتهم، مشيرًا إلى أن قصص النجاح التي يحققها أبناء المحافظة تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة، وتجسد أن الإرادة قادرة على تجاوز التحديات وصناعة التميز.

ويأتي اتصال المحافظ عقب إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، التي شهدت حصول الطالب حازم مصطفى محمد ياسين على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبي (ذوو البصائر)، كما جاء بعد تلقيه اتصالًا هاتفيًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي هنأه بتفوقه، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق في مسيرته العلمية والعملية.

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