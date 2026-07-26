برلماني: الاستخدام الواعي للتكنولوجيا يعزز استقرار الأسرة ويواكب متطلبات الجمهورية الجديدة

أكد النائب نبيل العطار عضو مجلس النواب، أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا رئيسيًا في مختلف جوانب الحياة، وأسهمت في تطوير التعليم والعمل والتواصل، إلا أن تحقيق الاستفادة الكاملة منها يرتبط بترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد، بما يحقق التوازن بين العالم الرقمي والحياة الواقعية.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن الحفاظ على الترابط الأسري في ظل التطور التكنولوجي يمثل أحد العوامل المهمة في بناء مجتمع أكثر استقرارًا، لافتًا إلى أن تعزيز التواصل المباشر داخل الأسرة، إلى جانب الاستخدام الإيجابي للمنصات الرقمية، يسهم في دعم القيم المجتمعية وترسيخ روح المسؤولية لدى الأجيال الجديدة.

تنمية الوعي الرقمي

وأضاف أن تنمية الوعي الرقمي أصبحت من أهم أدوات بناء الإنسان في ظل المتغيرات العالمية، وأن امتلاك مهارات التعامل مع التكنولوجيا بصورة صحيحة يعزز من قدرة الشباب على الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في مجالات التعليم والابتكار والعمل.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن مواكبة التطور التكنولوجي لا تتعارض مع الحفاظ على الهوية المصرية، بل إن الجمع بين التقدم العلمي والقيم المجتمعية يمثل الأساس لبناء مجتمع قوي قادر على مواجهة تحديات المستقبل.