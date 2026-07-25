انطلاق فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري بحضور فني كبير

وسط أجواء فنية ومسرحية مفعمة بالإبداع، انطلقت فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، مساء اليوم السبت، في احتفالية تجمع نجوم المسرح وصناعه ومحبيه.

أقيم حفل الافتتاح على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، إلى جانب عدد كبير من الفنانين المسرحيين والنقاد والإعلاميين.

وشهد حفل الافتتاح أجواء فنية ومسرحية احتفالية، عكست مكانة المسرح المصري ودوره في إثراء الحركة الفنية، بحضور عدد من الفنانين، الذين اجتمعوا للاحتفاء بالمسرح ورموزه ومبدعيه، وكان من أبرزهم كمال أبو رية، محمد أبو داود، إيناس مكي، رانيا محمود ياسين، عمرو عبد العزيز، وأحمد وفيق.

وتضمن الحفل تقديم العرض الفني المميز "سفر"، من تصميم وإخراج الفنان وليد عوني، في تجربة بصرية وحركية جسدت هوية الدورة التاسعة عشرة، ورسالتها في التوسع نحو المحافظات.

ويصطحب عرض "سفر"، الجمهور، في رحلة عبر عدد من البيئات المصرية المختلفة، مرورا بالتراث الصعيدي والتحطيب، والنوبة، والإسكندرية، والبمبوطية، والريف المصري، قبل أن تتكشف في النهاية شخصية الشاب والفتاة اللذين ظهرا على ملصق الدورة، حيث تتطور حكايتهما من اللقاء إلى الخطبة ثم الزواج، في نهاية رمزية تعبر عن اكتمال الرحلة.

كما شهدت فعاليات الافتتاح تكريم عدد من رموز المسرح والفن، تقديرا لعطائهم وإسهاماتهم في إثراء الحركة المسرحية المصرية، وسط أجواء من الاحتفاء والوفاء لأسماء صنعت جزءا مهما من تاريخ المسرح المصري، وهم: الفنان أحمد ماهر والفنانة شهيرة، والفنان أحمد عبد العزيز، الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، والمخرج مجدي مجاهد والناقد الدكتور حمدي الجابري، والمخرج أحمد البنهاوي.

ويشارك في المسابقة الرسمية للدورة التاسعة عشرة من المهرجان، 34 عرضا مسرحيا تمثل قطاعات الإنتاج المسرحي المختلفة، بالإضافة إلى 3 عروض على الهامش، حيث يشارك البيت الفني للمسرح بستة عروض هى: متولي وشفيقة، سابع سما، التياترو، ساعة حظ، أداجيو، وسجن اختياري.

كما تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 6 عروض، هي: يوم أن قتلوا الغناء، شيخ العرب، ليلة القتلة، البؤساء، هواميش الجبرتي، وكان شيئا لم يكن، ووزارة الشباب والرياضة بعروضي شنب البنات، وضيق تنفس، بينما يشارك مركز الهناجر للفنون بعرضي سما، ولحظة واحدة، ويقدم صندوق التنمية الثقافية عرضي الملك لير، ولسه فاكر، فيما يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بعرض غرام في الكرنك.

وتشارك أكاديمية الفنون بعروض من بينها آل بونسكو، ماذا لو، والتدريبات الأسبوعية لتعلم الطريقة المثالية، إلى جانب 5 عروض تمثل الفرق الحرة والمستقلة، هي: ميرامار، ليالينا، حيث لا يراني أحد، تصبحي على خير يا ماما، والمضطر يركب القطر.

كما يشارك المسرح الجامعي بعرضي البوسطجي والست، وتشارك فرق الهواة ومنظمات المجتمع المدني بعرضي حكاية دائرة الطباشير القوقازية والأرض، فيما يمثل القطاع الخاص عرض أوليفر بالعربي.

وتشهد الدورة كذلك مشاركة عرضي الجريمة والعقاب ويا نسيني عن نقابة المهن التمثيلية، إلى جانب عرض شبابيك ممثلا لفرق الشركات والبترول والمسرح العمالي، بالإضافة إلى 3 عروض ضمن برنامج "عروض على الهامش" هي: فتاة المترو، كرسي بجناحات، كوديا.