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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس
رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس
محمد غالي

ارتفعت عمليات البحث من جانب طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، في ظل ترقب الإعلان الرسمي عن النتيجة بعد انتهاء أعمال التصحيح واقتراب استكمال مراحل الرصد والمراجعة داخل كنترولات قطاع المعاهد الأزهرية، تمهيدا لاعتمادها من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

ويعقد المركز الإعلامي للأزهر الشريف، غدا الأحد في تمام الساعة الثانية ظهرا، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، بحضور الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب عدد من قيادات القطاع.

ويتضمن المؤتمر إعلان نسبة النجاح العامة، وأسماء أوائل الجمهورية في مختلف الأقسام (العلمي، والأدبي، وذوي البصائر، والدمج، والدمج البصري)، إلى جانب استعراض مؤشرات النتيجة، وإحصاءات الامتحانات، وأبرز ملامح أعمال التصحيح، والجهود التي بذلت لضمان سير الامتحانات في أجواء مناسبة وتوفير أعلى درجات الدقة والعدالة في أعمال التصحيح.


ويؤكد الأزهر الشريف أن جميع مراحل إعداد النتيجة تنفذ وفق منظومة دقيقة تعتمد على المراجعة المتكررة ورصد الدرجات بمنتهى الدقة، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا قبل إعلان النتيجة رسميا.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

لم يحدد الأزهر الشريف حتى الآن موعدا رسميا لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، إذ لا تزال الكنترولات تستكمل أعمال المراجعة النهائية ورصد الدرجات، تمهيدا لإعلان النتيجة عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية واعتمادها رسميا.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 برقم الجلوس

يتيح الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية إلكترونيا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس فور اعتمادها رسميا عبر الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg/secondary.html

وسيتمكن الطلاب من معرفة درجات جميع المواد، والمجموع الكلي، والنسبة المئوية، بالإضافة إلى حالة الطالب سواء كان ناجحا أو له حق دخول امتحانات الدور الثاني.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

خطوات الاستعلام عن النتيجة

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 فور إعلانها باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.
اختيار خدمة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.
إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص.
الضغط على زر "عرض النتيجة".
الاطلاع على الدرجات التفصيلية، والمجموع الكلي، وحالة الطالب.

أعمال المراجعة والرصد مستمرة داخل الكنترولات

تواصل كنترولات الثانوية الأزهرية استكمال أعمال رصد الدرجات والمراجعة النهائية بعد انتهاء التصحيح، في إطار إجراءات دقيقة تهدف إلى ضمان سلامة النتائج ودقتها قبل اعتمادها.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن النتائج تخضع لعدة مراحل من المراجعة والتدقيق، تشمل مراجعة عمليات الرصد والتجميع والتأكد من صحة الدرجات، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

إعلان الأوائل قبل إتاحة النتيجة

ومن المقرر أن يسبق إعلان النتيجة رسميا التواصل مع أوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم، قبل الكشف عن أسماء الأوائل ونسب النجاح خلال مؤتمر صحفي يعقده الأزهر الشريف، على أن تتاح النتيجة بعد ذلك مباشرة لجميع الطلاب عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

كما جدد الأزهر الشريف دعوته إلى الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الصفحات غير الرسمية، مؤكدا أن أي إعلان يتعلق بموعد ظهور النتيجة أو تفاصيلها سيصدر فقط عبر المنصات الرسمية للأزهر.

ماذا بعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2026؟

عقب إعلان النتيجة، تبدأ المرحلة التالية الخاصة بتنسيق القبول بجامعة الأزهر، حيث يتم الإعلان عن الحدود الدنيا للكليات والمعاهد، ثم فتح باب تسجيل الرغبات وفق الجدول الزمني الذي يحدده مكتب التنسيق.

وتعد مرحلة التنسيق من أهم المحطات التي ينتظرها طلاب الثانوية الأزهرية، إذ تحدد مسارهم الجامعي وفقا للمجموع الذي حصل عليه كل طالب ورغباته المعتمدة.

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