اتفاقية تجارة حرة كندية إكوادورية لإعفاء 99.6% من الصادرات من الرسوم الجمركية

وقعت كندا والإكوادور اتفاقية تجارة حرة تسمح بدخول 99.6% من صادرات الإكوادور إلى كندا معفاة من الرسوم الجمركية بمجرد دخولها حيز التنفيذ، وفقا لشبكة جلوبال نيوز.

وتشمل الاتفاقية التجارة في السلع والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والعمالة، والقضايا البيئية، وشؤون السكان الأصليين، وتسوية المنازعات.

وسيتم إعفاء أكثر من 600 منتج إكوادوري من الرسوم الجمركية، بما في ذلك الموز، والكاكاو، والجمبري، والفواكه والخضراوات الاستوائية.

وتمنح الاتفاقية امتيازات لقطاعات تشمل الزهور، ومنتجات التونة، والمنسوجات، والأحذية، ومستحضرات التجميل. وتستثني الاتفاقية أو تحمي 227 منتجًا زراعيًا حساسًا، بما في ذلك الأرز، والذرة، والحليب، واللحوم، والسكر.

وتمنح الاتفاقية امتيازات لقطاعات تشمل الزهور، ومنتجات التونة، والمنسوجات، والأحذية، ومستحضرات التجميل. وتستثني الاتفاقية أو تحمي 227 منتجًا زراعيًا حساسًا، بما في ذلك الأرز، والذرة، والحليب، واللحوم، والسكر.

وقالت الإكوادور إن الاتفاق يتماشى مع الشروط التي توصل إليها المنافسون الإقليميون كولومبيا وبيرو بالفعل.