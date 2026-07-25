وزير الدفاع الإيطالي يعرض منصبا استشاريا على نظيره الأوكراني المُقال

أعلن وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، أنه عرض منصبا استشاريا على ميخايلو فيدوروف وزير الدفاع الأوكراني السابق بعد إقالته من منصبه.

وقال وزير الدفاع الإيطالي – في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية اليوم السبت- إنه اتصل به في اليوم التالي لإقالته، وعرض عليه أن يأتي إلى روما والعمل مع كمستشار، واصفا إياه بأنه ممثل للابتكار.

ولفت إلى الوزير الأوكراني السابق "تأثر" بالعرض الذي اعتبره علامة على الاحترام والصداقة، إلا أنه لم يوضح ما إذا كان نظيره السابق قد قبل الدعوة أم لا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير أعاد تشكيل الحكومة بإقالة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، وهو ما أدى إلى خروج فيدوروف من وزارة الدفاع بعد نحو ستة أشهر فقط من توليه المنصب وأثارت الإقالة توترا سياسيا.