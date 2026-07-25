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عاجل.. كاف يخطر الزمالك بمشاركته في دوري أبطال إفريقيا رسميا
مفاجأة بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.. ماذا حدث؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.. ماذا حدث؟

البطولات الأفريقية
البطولات الأفريقية
أحمد أيمن

قدّم الإعلامي مدحت شلبي تفاصيل جديدة بشأن هوية الأندية المصرية المنتظر مشاركتها في البطولات الإفريقية خلال الموسم الكروي المقبل، مشيرًا إلى أن القائمة الرسمية ستُحسم خلال الساعات المقبلة قبل إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". 

وأوضح شلبي، خلال ظهوره في برنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة "MBC مصر 2"، أن الاتحاد الإفريقي يستعد لعقد اجتماع مهم يوم الأحد؛ لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية، وفي مقدمتها المقترح الخاص بزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وهو المقترح الذي أثار اهتمام العديد من الاتحادات الوطنية خلال الفترة الأخيرة. 

الأندية المصرية المشاركة في بطولات أفريقيا 

وبحسب المعلومات التي كشف عنها مدحت شلبي، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم سيخطر "كاف" بالقائمة الرسمية للممثلين المصريين في البطولات القارية، حيث سيشارك كل من الزمالك وبيراميدز في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

بينما يخوض الأهلي ونادي زد منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك وفقًا للترتيبات الحالية الخاصة بالمقاعد المخصصة للأندية المصرية. 

وأشار شلبي إلى أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بذل جهودًا خلال الفترة الماضية لدعم فكرة زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات القارية، في محاولة لمنح الدوريات الكبرى، وعلى رأسها الدوري المصري، فرصة لتمثيل أكبر في المسابقات الإفريقية، خاصة في ظل القوة التنافسية التي تتمتع بها الأندية المصرية على المستوى القاري.

ما مصير مقترح زيادة الأندية؟

ورغم هذه المساعي، أكد الإعلامي أن المقترح لا يحظى حتى الآن بإجماع داخل الاتحاد الإفريقي، إذ أبدت عدة اتحادات وطنية اعتراضها على فكرة توسيع عدد المقاعد، وهو ما يجعل استمرار النظام الحالي هو السيناريو الأقرب للاعتماد خلال الموسم المقبل، ما لم تطرأ تطورات جديدة خلال الاجتماع المرتقب. 

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الأندية المصرية لخوض موسم جديد من المنافسات الإفريقية، وسط طموحات كبيرة بمواصلة النتائج الإيجابية التي حققتها في السنوات الأخيرة، سواء في دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية، وهو ما يزيد من أهمية القرارات المنتظر صدورها عن الاتحاد الإفريقي بشأن شكل البطولات وعدد الأندية المشاركة فيها خلال المرحلة المقبلة. 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بمقترح زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية في إطار سعيه لتطوير نظام البطولات القارية، بما يتماشى مع النمو الذي تشهده كرة القدم الأفريقية، خاصة في ظل ارتفاع المستوى الفني للأندية واتساع قاعدة المنافسة في مختلف الدوريات.

يقضي المقترح بزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات القارية، بما يمنح الاتحادات صاحبة التصنيف المرتفع فرصة تمثيل أكبر في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وهو ما من شأنه رفع مستوى المنافسة، وزيادة العوائد التسويقية والفنية، مع منح الأندية صاحبة النتائج المميزة فرصة أكبر للمشاركة القارية.

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