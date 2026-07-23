جمال الزهيري: الزمالك لن يسمح بحرمانه من المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا

قال جمال الزهيري الناقد الرياضي، إن السيرة الذاتية الجيدة للمدرب للصربي فوك رازوفيتش ستؤهله لقيادة تدريب فريق الزمالك خلفًا للجهاز الفني السابق بقيادة معتمد جمال.

وأضاف الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن النادي الأهلي سيعود للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الزمالك لن يسمح بحرمانه من المشاركة في البطولة القارية، في ظل تمسكه بحقوقه وفقًا للوائح.

وأشار الزهيري إلى أنه كان من الطبيعي أن يجدد مجلس إدارة الزمالك الثقة في معتمد جمال خلال الفترة الماضية، قبل الاستقرار في النهاية على التعاقد مع فوك رازوفيتش لقيادة الفريق فنيًا.

