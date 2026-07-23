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الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط بعد محاولة 3 سفن عبور مسار ملغم جنوب مضيق هرمز
إيران: انفجار ناقلة نفط وتراجع ناقلتين أثناء محاولة عبور مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط بعد محاولة 3 سفن عبور مسار ملغم جنوب مضيق هرمز

انفجار ناقلة نفط
انفجار ناقلة نفط
القسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلة نفط لانفجار واندلاع حريق على متنها، بعد محاولتها، إلى جانب ناقلتين أخريين، عبور مسار بحري وصفته طهران بأنه مزروع بالألغام في جنوب مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري، في بيان حمل الرقم 43، إن الناقلات الثلاث حاولت سلوك المسار البحري «بتحريض وتشجيع من الجيش الأمريكي»، مضيفًا أن ناقلتين عادتا أدراجهما، فيما تعرضت الثالثة للانفجار والحريق.

ولم يكشف البيان عن هوية الناقلات أو جنسياتها، كما لم يحدد موقع الحادث بدقة، ولم يقدم معلومات حول حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو ما إذا كان الانفجار أسفر عن وقوع إصابات بين أفراد طواقمها.

وأكد الحرس الثوري أن قواته البحرية تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، مشددًا على أن المضيق سيظل مغلقًا، وفق روايته، ما دامت الولايات المتحدة مستمرة في ما وصفه بـ«الأعمال العدائية» في المنطقة.

وحذر البيان السفن التجارية من محاولة عبور المضيق دون تنسيق مع السلطات الإيرانية، داعيًا إياها إلى عدم الاستجابة لما وصفه بـ«الإملاءات الأمريكية». كما اتهم واشنطن بتهديد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة عالميًا، معلنًا أن طهران ستنفذ، بحسب تعبيره، «عملية عقابية» ردًا على ما تعتبره انتهاكات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل روايتين متناقضتين بشأن وضع الملاحة في مضيق هرمز. ففي حين قال مصدر عسكري إيراني إن المضيق لا يزال مغلقًا، ونفى تصريحات القيادة المركزية الأمريكية بشأن عدم سيطرة إيران على حركة الملاحة، أكدت القيادة المركزية الأمريكية، في المقابل، أن المضيق لا يزال مفتوحًا أمام حركة المرور البحري الدولي.

وقالت «سنتكوم» إن القوات الأمريكية تواصل تقديم الدعم للسفن التجارية التي تعبر المضيق، مشيرة إلى أن أكثر من 900 سفينة تمكنت من المرور عبره منذ أوائل مايو الماضي بمساعدة القوات الأمريكية، في إطار ما وصفته بجهود ضمان حرية الملاحة وحماية حركة التجارة العالمية.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يمثل نقطة عبور رئيسية لشحنات النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره موضع اهتمام دولي واسع، نظرًا لاحتمال انعكاسه على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

وفي ظل تضارب الروايات بشأن الحادث ووضع المضيق، تظل تفاصيل انفجار الناقلة وملابسات الواقعة بحاجة إلى مزيد من التحقق، خصوصًا في غياب معلومات مستقلة حول هوية السفينة المتضررة وحجم الأضرار الناجمة عن الحريق.

الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط انفجار مضيق هرمز الألغام الحرس الثوري

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