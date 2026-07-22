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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سجل 6000 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

ارتفعت أسعار الذهب محليا، متأثرة بصعود سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية اليوم الأربعاء حيث زاد بنحو 1.7 % لتسجل الأوقية 4144 دولار مقارنة 4073 بسعر أغلاق أمس الثلاثاء، وسجل عيار 21 الآن 6000 جنيها.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6855 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6800  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6000 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5950 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5145 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5100 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4000 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3965 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 48 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47600 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 213280 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 211505 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

سجل  سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 51.46 جنيه مقابل 51.35 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4144 دولار.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا

أسعار الذهب سعر بيع جرام الذهب سعر شراء جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب

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