محافظ دمياط: نتابع بشكل دوري ملف «حياة كريمة» لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية

أكد حسام الدين فوزي محافظ دمياط، متابعة المحافظة بشكل دوري لملف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتحقيق مستهدفات المبادرة لتطوير الريف المصري، وتغطيته بكل الخدمات، وتوفير حياة كريمة لأهالي القرى بما يتوافق مع رؤى الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، والدكتور أيمن أبو بيه المستشار الهندسي بالمكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء، وناصر هاشم المنسق العام بالمكتب الفني لرئيس الوزراء، واللواء عصام الغرابلي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزي للتعمير، واللواء نهاد فاروق مساعد رئيس الجهاز، إلى ممثلي دار الهندسة "استشارى المشروع"، وممثلي القطاعات المختلفة، ولجنة حياة كريمة للمحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض نسب الإنجاز بالمشروعات التي تم تنفيذها في مركز كفر سعد، والتي تضمنت نحو 591 مشروعا بجميع القطاعات.

كما تم عرض ما تم تنفيذه من معاينات لاستلام عدد من المشروعات، والمعوقات التي تواجه ذلك؛ لتخطيها، ووضع جداول زمنية محددة للاستلام والتشغيل في إطار المواصفات الفنية المحددة.