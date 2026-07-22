إجراء قوي من تامر عاشور ضد إحدى المنصات الرقمية

أعلن النجم تامر عاشور سحب ألبومه الجديد "مراية الحب" من منصة أنغامي، مؤكدًا أن جميع محتواه على المنصة سيتم حذفه تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي على منصة x "تم سحب "مراية الحب" اليوم من على منصة أنغامي، وسيتم سحب جميع المحتوى الخاص بالفنان قريبًا، وتقدروا تسمعوا جميع أغاني تامر عاشور على جميع المنصات".

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من النجاح الكبير الذي حققه الألبوم منذ طرحه، حيث تصدرت عدد من أغنياته قوائم الأكثر استماعًا ورواجًا في مصر وعدد من الدول العربية، وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الساعات الأخيرة استطاع النجم تامر عاشور أن يفرض سيطرته الكاملة على قوائم الأكثر تداولاً (Trending) حيث ​حقق عاشور هيمنة مطلقة على قائمة الموسيقى الأكثر استماعاً وتداولاً على منصة يوتيوب، حيث احتلت أغانيه المراكز الثلاثة الأولى متتالية وهي "جدع" و"مراية الحب" و"آسف".

​ولم تتوقف حالة النجاح عند المنصات الموسيقية فقط، بل امتدت لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة منصة تيك توك ومحركات البحث التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات البحث حول ألبوم مراية الحب.