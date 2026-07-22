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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

علاء مكادي: إنشاء "جامعة كيان" خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة التعليم

علاء مكادي
علاء مكادي

أكد علاء مكادي، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، دعمه الكامل لمشروع قانون إنشاء "جامعة كيان"، مشيدًا بإسناد إدارتها إلى القوات المسلحة، لما تمتلكه من خبرة ناجحة في إدارة المؤسسات التعليمية.

وقال مكادي في تصريحات له اليوم، إن إنشاء الجامعة يمثل إضافة حقيقية لمنظومة التعليم العالي في مصر، في ظل استمرار الحاجة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات، رغم التوسع الكبير في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المؤشرات والإحصاءات تعكس استمرار الطلب المتزايد على التعليم الجامعي.

نطالب بفرع للجامعة في المنيا منذ المرحلة الأولى

وأضاف أن القوات المسلحة تمتلك سجلًا متميزًا في إدارة المؤسسات التعليمية، لا سيما في مجال كليات الطب، وهو ما يمنح ثقة كبيرة في قدرة "جامعة كيان" على تقديم نموذج أكاديمي متطور يواكب المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل.

وطالب أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا بأن تتضمن المرحلة الأولى من إنشاء الجامعة إقامة فرع لها في صعيد مصر، وبالأخص في محافظة المنيا، مؤكدًا أن المحافظة تعاني من ضغط كبير على الجامعات القائمة، الأمر الذي يدفع أعدادًا كبيرة من الطلاب إلى الانتقال للدراسة في محافظات مجاورة مثل بني سويف وأسيوط.

وأوضح أن إنشاء فرع للجامعة في المنيا سيسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتوفير فرص تعليم جامعي متميز لأبناء الصعيد، فضلًا عن دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية والتنموية بين مختلف المحافظات.

علاء مكادي حماة الوطن القوات المسلحة

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