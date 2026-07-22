استجابةً لشكاوى المواطنين.. جولة مفاجئة لمحافظ بورسعيد داخل مبنى التأمين الصحي الشامل لمتابعة انتظام تقديم الخدمات

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة داخل مبنى التأمين الصحي الشامل، وذلك استجابة لشكاوى عدد من المواطنين بشأن التكدس والزحام أثناء تلقي الخدمات للوقوف على أسباب المشكلة ومتابعة انتظام سير العمل.

كما أكد المحافظ للمواطنين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الازدحام وتبسيط الإجراءات، وتحسين آليات تنظيم العمل داخل المبنى، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات وتحقيق أعلى مستوى من الجودة والرضا للمواطنين.

وخلال الجولة، التقى محافظ بورسعيد بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكواهم وملاحظاتهم بشأن التزاحم داخل المبنى وطول فترات الانتظار، مؤكدا علي سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات يأتيان على رأس أولويات المحافظة.

محافظ بورسعيد : عقد اجتماع عاجل يضم منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بعقد اجتماع عاجل غدا يضم كلًا من هيئة الرعاية الصحية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لبحث أسباب التكدس داخل المبنى ووضع حلول عاجلة وآليات تنفيذية تضمن إنهاء مشكلة الازدحام، وتيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الصحية.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، ووضع حلول عملية وسريعة للتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمة، مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهد في متابعة أداء مختلف الجهات الخدمية والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.