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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق منشآت مخالفة وإزالات فورية للإشغالات.. حملات مكثفة بأحياء بورسعيد وبورفؤاد

غلق منشآت مخالفة، إزالات فورية للإشغالات، وحملات مكثفة للنظافة بكافة أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد
غلق منشآت مخالفة، إزالات فورية للإشغالات، وحملات مكثفة للنظافة بكافة أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد
محمد الغزاوى

كثفت الأجهزة التنفيذية بكافة أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد حملاتها الميدانية اليومية، تنفيذًا لتوجيهات معالي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وفرض الانضباط بالشارع، والارتقاء بمستوى منظومة النظافة العامة

 مدينة بورفؤاد.. غلق وتشميع ٥ منشآت مخالفة وتكثيف حملات رفع الإشغالات

أسفرت حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مركز إصدار تراخيص المحال العامة، عن غلق وتشميع عدد ٥ منشآت تجارية تمارس النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، حيث تم إصدار قرارات الغلق وتشميعها بالشمع الأحمر وتوجيه إنذارات رسمية بعدم فض الأختام إلا بعد توفيق أوضاعها.

ووجهت سمر الموافي رئيسة مدينة بورفؤاد، بتكثيف الحملات المفاجئة لإزالة التعديات والإشغالات بالميادين والشوارع، وإلزام أصحاب المحال بالتراخيص والمساحات المقررة لضمان السيولة المرورية ومنع عودة الظواهر غير الحضارية.

  حي الشرق.. حملة مكبرة بمحيط مول الأوت ليت والمحاور الرئيسية

 بناءً على تعليمات الدكتور  إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، تم تنفيذ حملة إشغالات موسعة استهدفت منطقة مول الأوت ليت، موقف السيارات، وشارعي سعد زغلول والجيش.

و أسفرت الحملة عن رفع استندات معدنية وعربات يد وإشغالات أمام المحلات التجارية كانت تعوق حركة المشاة، مع التنبيه المشدد على أصحاب المنشآت بعدم التعدي على حرم الطريق.

  حي العرب.. التصدّي للإشغالات بشوارع الغوري والحميدي والثلاثيني

 تابعت المهندسة  شيماء جودة رئيسة حي العرب، تنفيذ حملة ميدانية موسعة شملت المرور على شوارع (الغوري، الحميدي، والثلاثيني).

 تم التعامل الفوري مع كافة الإشغالات وإزالة التعديات التي تعيق حركة السيارات والمواطنين، والتأكيد على أصحاب المحال بالالتزام بالحدود القانونية.

  حي المناخ.. استمرار متابعة منظومة النظافة بشارع العبور

 واصلت شيماء العزبي رئيسة حي المناخ، جولاتها الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الجديدة للنظافة التي تنفذها شركة "نهضة مصر".

و شملت الأعمال الكنس اليدوي والآلي، تجريف الأتربة بجوار الأرصفة، وتفريغ الصناديق بشارع العبور، مع التذكير بالخط الساخن للشركة (17696) لاستقبال شكاوى الأهالي.

  حي الزهور.. إزالة الإشغالات والتعديات بشارعي محمد حمزة والعبور

 ترأس المحاسب  أحمد زغلف رئيس حي الزهور، حملة مكبرة استهدفت شارعي محمد حمزة والعبور للإطاحة بجميع الإشغالات والتعديات.
 

 تم مصادرة الإشغالات التي تتسبب في إعاقة حركة المرور وإزعاج المواطنين، مع التأكيد على تطبيق القانون بكل حسم وتكرار الحملات بصفة دورية.

  حي الضواحي.. رفع كفاءة النظافة بطريق الشاحنات وأسفل كوبري النقل

 تابع  فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر"، أعمال النظافة المكثفة التي استهدفت طريق الشاحنات واسفل كوبري النقل.

و شملت الحملة رفع تجمعات القمامة والرتش وتجريف الرمال المتراكمة باستخدام المعدات واللوادر، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن (17696) لخدمة سكان الحي.

 حي الجنوب.. متابعة النظافة بالحي الإماراتي بسيارات المكبس

 بناءً على توجيهات المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، واصلت أطقم النظافة أعمالها الميدانية بمنطقة الحي الإماراتي.

تم الدفع بسيارات المكبس لتفريغ الصناديق بصفة دورية، ورفع التراكمات المحيطة بها، إلى جانب كنس ونظافة الطرق والمحاور الرئيسية بالمنطقة.

  حي غرب.. رفع كفاءة مقابر بورسعيد والتوعية بالحد من الحرائق

 تابع باسم عمر رئيس حي غرب، أعمال شركة "نهضة مصر" لرفع كفاءة مقابر بورسعيد القديمة والجديدة، من خلال رفع القمامة والرتش والحشائش الجافة.

و جدد رئيس الحي مناشدته للأهالي بعدم إلقاء الخوص والزجاج والقمامة داخل المقابر منعاً لنشوب الحرائق بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، والتواصل عبر الخط الساخن (17696) لتقديم أي شكاوى بيئية.

 وحدة الرصد الميداني.. تطهير "مناور الحراسات" وحملة بيئية بشارع ٢٣ ديسمبر

قادت لمياء الجيار رئيسة وحدة الرصد الميداني، حملات ورصدًا ميدانيًا مكثفًا للوقوف على الشكاوى البيئية ومعالجتها فورًا:
 

 رصدت الفرق الميدانية تراكمات للمخالفات والقمامة وتسريبات الصرف الصحي بمناور منطقة الحراسات، وعلى الفور تم البدء في الأعمال اليوم واستمرار العمل لحين الانتهاء من المنطقة بالكامل.

و تلاحظ خلال المرور كثافة الشجيرات والأعشاب بالجزيرة الوسطى بشارع ٢٣ ديسمبر (الرابط بين حيي الزهور والضواحي)، وعلى الفور تم استدعاء إدارة الحدائق وشركة النظافة لشن حملة مكثفة شملت كنس الطريق، تجريف الأتربة، ورفع كافة المخلفات والحد من التثقيل النباتي بالشارع.

بورسعيد أحياء بورسعيد مدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد

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