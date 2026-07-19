ضربة قاصمة للغش التجاري.. "تموين غرب بورسعيد" يسقط كميات كبيرة من الأغذية المنتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة رقابية مكبرة ومفاجئة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من السلع الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، في ضربة استباقية جديدة لحماية صحة وسلامة المواطنين وضبط الأسواق، وبتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية

مديرية التموين تؤكد: تاريخ الصلاحية خط الدفاع الأول للمستهلك.. ومستمرون في ملاحقة المتلاعبين

حيث قاد رجال إدارة تموين غرب بورسعيد حملة تفتيشية موسعة حققت نجاحاً كبيراً في الميدان.

أسفرت الحملة التي قادها ميدانياً هاني شاكر مدير إدارة تموين غرب بورسعيد، و حاتم ماهر كبير مفتشي الإدارة، عن مداهمة أحد المحال التجارية الكبرى بدائرة حي الزهور، وتم رصد وضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، والتي كانت معروضة للبيع أمام المواطنين على أنها صالحة للاستهلاك،

وشملت المضبوطات مشروبات غازية متنوعة منتهية الصلاحية و عصائر معبأة بمختلف الأنواع غير صالحة للاستهلاك الآدمي و

مقرمشات وسناكس خاصة بالأطفال تاريخ صلاحيتها منتهٍ.عبوات كاتشب ومصنعات طعام مجهولة الصلاحية

حلويات شرقية "بسبوسة" جاهزة منتهية

و أكدت إدارة تموين غرب أنه تم التحفظ الفوري على كافة السلع والمواد الغذائية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بإعدامها، كما تم تحرير المحضر القانوني اللازم ضد صاحب المنشأة التجارية المخالفة، بتهمة خرق القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجنائية الرادعة.

واهابت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد بكافة المواطنين ورواد الأسواق، بضرورة توخي الحذر والتدقيق الجيد في "تاريخ الصلاحية" المدون على كافة العبوات والسلع الغذائية قبل الشراء، مؤكدة أن وعي المستهلك هو خط الدفاع الأول لحماية أسرته، وأن الأجهزة الرقابية ستضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بأقوات المواطنين أو سلامة صحتهم بقلب الشارع البورسعيدي.