محافظ بورسعيد ورئيس جهاز تعمير سيناء يتابعان أعمال تطوير" 39 "عمارة سكنية بمنطقة الحراسات

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، واللواء مهندس وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، اليوم، أعمال تطوير منطقتي الحراسات والتصنيع الأصفر بحي الضواحي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات تطوير المناطق السكنية والارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رافق المحافظ الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء، والمهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية.

واستهل المحافظ ورئيس جهاز تعمير سيناء جولتهما بتفقد أعمال تطوير منطقة الحراسات، حيث تابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير 39 عمارة سكنية، واطلع على أعمال رفع كفاءة نوازل الصرف الصحي، إلى جانب تطوير منظومة الإضاءة، وأعمال التجميل وزيادة المسطحات الخضراء، وذلك ضمن خطة التطوير الشامل التي تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

رفع كفاءة نوازل الصرف الصحي والإضاءة والتجميل وزيادة المسطحات الخضراء

كما تابعا أعمال تطوير منطقة التصنيع الأصفر، حيث تابع معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة والبنية التحتية واستكمال أعمال السوق الحضاري الجاري إنشاؤه، بما يسهم في تنظيم الأنشطة التجارية والقضاء على المظاهر العشوائية، كما وجه بإنشاء حديقة جديدة ضمن أعمال التطوير لزيادة المسطحات الخضراء وتوفير متنفس حضاري لأهالي المنطقة، بما يعزز من المظهر الجمالي ويرتقي بجودة الحياة.

واطلع محافظ بورسعيد على معدلات التنفيذ بالمشروعين ووجه بتكثيف الأعمال والدفع بمزيد من المعدات والعمالة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وأعلى معايير الجودة، لضمان الانتهاء من جميع الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المناطق السكنية بمختلف الأحياء، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات، وزيادة المسطحات الخضراء، وإنشاء أسواق حضارية، بما يحقق نقلة نوعية في المظهر الحضاري، ويوفر بيئة عمرانية متطورة تليق بأبناء محافظة بورسعيد.