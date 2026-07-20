تشييع جنازة الموسيقار هاني شنودة اليوم من كنيسة العذراء بالمعادي

تُشيَّع، اليوم الإثنين، جنازة الموسيقار الكبير هاني شنودة، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية حافلة أثرت الموسيقى المصرية والعربية، وسط حالة من الحزن بين جمهوره ونجوم الوسط الفني.

وفاة هاني شنودة

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بكنيسة السيدة العذراء المطلة على كورنيش المعادي، حيث يودع أفراد أسرته وأصدقاؤه ومحبوه الموسيقار الراحل إلى مثواه الأخير.

وكان خبر موعد الجنازة قد جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع استمرار رسائل النعي من الفنانين والإعلاميين، الذين أشادوا بمسيرة هاني شنودة الفنية وإسهاماته الكبيرة في صناعة الموسيقى، داعين له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.