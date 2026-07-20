رئيس الأوبرا ينعى هاني شنودة: مثل لحناً عبقريًا ورسم الموسيقى بألوان جديدة

نعى الدكتور رضا الوكيل رئيس دار الاوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين الموسيقار هانى شنودة الذى إنتقل إلى الأمجاد السماوية اليوم الأثنين 20 يوليو عن عمر يناهز 83 عاما.

وقال ان الساحة الموسيقية المصرية والعربية فقدت أحد أبرز مبدعيها، مشيراً ان الراحل أثرى الحياة الفنية بأعماله الخالدة التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة.

وتابع رئيس الاوبرا: ان هاني شنودة يمثل لحناً مميزًا وعبقريًا رسم الموسيقى العربية بألوان جديدة، ووضع بصمات واضحة في المجال ستبقى حاضرة في المشهد الثقافي المصري والعربى ودعي الله أن يسكن الراحل ملكوته مع القديسين والأبرار وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته واصدقاءه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان .

