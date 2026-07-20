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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وصول جثمان والد زوجة عمرو سلامة تمهيدا لصلاة الجنازة

صورة من الجنازة
صورة من الجنازة
أحمد البهى

وصل جثمان والد زوجة المخرج عمرو سلامة، إلى مسجد الشرطة، تمهيدًا لتشيعه عقب صلاة الجنازة عليه. 

https://youtube.com/shorts/BHWennknzYM?si=XbVf4wB3Gg41TokV

أعلن المخرج عمرو سلامة وفاة والد زوجته، المهندس عبدالله محمد البرماوي، وذلك عبر حسابه على منصة "إكس"، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وفاة حما عمر سلامة

وكتب عمرو سلامة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى والد زوجتي المهندس عبدالله محمد البرماوي، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان.”

وأوضح سلامة أن صلاة الجنازة ستُقام اليوم الإثنين 20 يوليو 2026 عقب صلاة الظهر في تمام الساعة 1:01 ظهرًا بمسجد ضباط الشرطة، على أن يتم الدفن بمقابر طريق الواحات، مشيرًا إلى أن العزاء سيقتصر على صلاة الجنازة والدفن فقط.

زوجة المخرج عمرو سلامة المخرج عمرو سلامة عمرو سلامة

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