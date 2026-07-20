عمرو دياب ينعى هاني شنودة: سيبقى اسمه حاضرًا في تاريخ الموسيقى العربية

حرص الفنان عمرو دياب على نعي الموسيقار الراحل هاني شنودة، الذي وافته المنية، معبرًا عن حزنه لفقدان أحد أبرز رموز الموسيقى العربية.

وفاة هاني شنودة

وكتب عمرو دياب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": “خالص التعازي لأسرة الموسيقار الكبير هاني شنودة في الفقيد العزيز، الذي ترك إرثًا فنيًا عظيمًا وأسهم في تشكيل وجدان أجيال كاملة من خلال موسيقاه وإبداعه.”

وأضاف: “ستبقى أعماله خالدة، وسيظل اسمه حاضرًا في تاريخ الموسيقى العربية. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.”

وتوفي الموسيقار الكبير هاني شنودة، منذ قليل، بعد مسيرة فنية طويلة.

ويُعد هاني شنودة أحد أبرز رواد الموسيقى في مصر، حيث قدّم أعمالًا خالدة وأسهم في اكتشاف ودعم العديد من النجوم، تاركًا إرثًا فنيًا سيظل حاضرًا في وجدان جمهوره ومحبيه.